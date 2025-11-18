Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Candelaria Delgado, este lunes en la sede de la Presidencia del Gobierno de Canarias. ACFI PRESS

340 víctimas han sido atendidas en los centros de crisis por violencia sexual de Canarias

Los dispositivos abiertos las 24 horas desde mayo y operativos en cinco islas han asistido a 35 mujeres menores de edad

Carmen Delia Aranda Rodríguez

Las Palmas de Gran Canaria

Martes, 18 de noviembre 2025, 01:00

Los cinco centros de crisis 24 horas abiertos desde mayo para atender a mujeres víctimas de la violencia sexual en Canarias ya llevan más de 340 asistencias a mujeres agredidas; de las que 35 eran menores de edad.

Además, los nuevos dispositivos también han prestado apoyo psicológico, asesoramiento jurídico y acompañamiento a 58 familiares directos de estas víctimas, según detalló este lunes la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, en una comparecencia ante los medios para explicar los acuerdos alcanzados este lunes en la Conferencia Sectorial de Igualdad.

El punto más relevante de la reunión era aprobar el procedimiento para la acreditación de las situaciones de violencia sexual. Una cuestión que volvió a exaltar las diferencias políticas entre algunas comunidades y el Gobierno central. «Se creó una comisión especialmente para tratar este tema; llevaba ya más de un año de trabajo, y lo que necesitábamos era adelantar el procedimiento de acreditación porque nos permitirá establecer nuestro decreto aquí en Canarias y poder regular esas ayudas que se le dan a las mujeres víctimas de violencia sexual», señaló Delgado sobre unas cuantías que están previstas en el presupuesto de 2026.

«Nos felicitamos porque tener esa normativa que nos permitirá trabajar a partir de ahora», dijo la titular de Bienestar Social.

Esta acreditación probará que una mujer ha sido víctima de violencia sexual y será expedida por la administración pública en alguno de los organismos designados para ello y que figuran en un listado. «Una vez se certifique la condición de víctima de violencia sexual, esta persona podrá acceder a las ayudas económicas establecidas por la ley», aclaró Delgado sobre un trámite que podrán solicitar mujeres, niñas, niños y adolescentes, en tanto víctimas principales de todas las formas de violencia sexual cuando no hayan presentado denuncia previa; el procedimiento judicial haya sido archivado o sobreseído; el procedimiento penal esté en trámite, o tengan sentencia condenatoria firme, entre otras.

En la reunión telemática con el Ministerio de Igualdad, se informó de los últimos datos de la violencia de género en España y de los fallos en el sistema de pulseras antimaltrato denominado Cometa. En todo caso, el Ministerio no informó de cuántas mujeres habían sufrido ese fallo de seguridad en cada comunidad autónoma. «Solo dijeron que los fallos detectados ya se han ido subsanando y que, después de eso, ha habido algún fallo de conectividad excepcional en algunas pulseras, que se han solucionado sobre la marcha», relató.

