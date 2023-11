La Iglesia indemnizará a las víctimas de abusos incluso sin sentencia judicial

La Iglesia católica española creará un plan de reparación integral a las víctimas de abusos sexuales e indemnizará a los afectados sin necesidad de que haya una sentencia judicial. La iniciativa, que ha sido aprobada en la asamblea plenaria de obispos y a pocos días de que los miembros de la Conferencia Episcopal viajen a Roma para ser recibidos por el Papa, fue anunciada este viernes por el secretario general de la Conferencia Episcopal, César García Magán.

Esta es una de las medidas adoptadas por los obispos en el encuentro celebrado a la largo de esta semana, una reunión en la que los prelados estudiaron un borrador del informe del despacho Cremades & Calvo Sotelo, con más de 800 páginas, que tiene por fin evaluar la pederastia clerical.

El plan de reparación permitirá establecer criterios comunes en materia de indemnizaciones, pero también en lo que se refiere a la atención integral a las víctimas, incluyendo ayuda psicológica, espiritual y de cualquier otra índole. «Es un iter y un esquema de trabajo que ha presentado el servicio de coordinación de la oficinas de protección de menores que tiene tres líneas fundamentales: atención a las víctimas, la prevención y la reparación integral, que incluyen todas las perspectivas; social, espiritual, psicológica y económica», apuntó García Magán.

El acuerdo es novedoso, porque hasta ahora las decisiones asumidas por la Iglesia en materia de indemnizaciones, al margen de lo establecido por los tribunales civiles y canónicos, se tomaban de forma autónoma por parte de las congregaciones o de las diócesis.

El portavoz de los mitrados no quiso adelantar en qué márgenes se moverán las indemnizaciones, aunque sí precisó que la Iglesia va a reparar siempre. Si hay una sentencia judicial, se atenderá a lo que digan los tribunales. Pero si no la hay, bien porque el agresor ha muerto o por cualquier otra circunstancia, la Iglesia resarcirá al damnificado si existe una firme convicción moral de que se produjeron abusos. García Magán aseguró que el plan verá luz lo antes posible, aunque antes que hay que cumplir unos trámites estatutarios. «En los casos en que no se pueda llegar a juicio también habrá una reparación integral, producto de una obligación moral».

Fondo de compensación

La Iglesia estará presente en la creación de un fondo de compensación estatal a las víctimas si están todas presentes, incluidas las que sufrieron agresiones fuera del entorno eclesiástico. De no ser así, la Iglesia gestionará en solitario las indemnizaciones que le atañan directamente.

El bufete Cremades & Calvo Sotelo ha enviado por correo electrónico a la Conferencia Episcopal un borrador, sujeto a modificaciones, con el informe de auditoría, de unas 800 páginas, «que no se corresponde con el índice inicialmente aprobado». Posteriormente, envió tres anexos, con cuadros de denuncias y tablas de prevención de las diócesis y de las congregaciones religiosas, explicó García Magán. «El señor Cremades se ha comprometido a entregar su informe el 15 de diciembre, lo que tenemos es un avance provisional que se está estudiando».

Este plan de reparación irá acompañado de un comunicado que se dará a conocer a lo largo del día en el que los obispos formularán «una petición de perdón, clara y explícita a las víctimas». Además se expondrá el porqué del plan de reparación integral y los pasos dados hasta ahora.