«Ahora las ideas más radicales pueden llegar de hombres y mujeres de 70 años»

Emanuele Coccia (Fermo, Italia, 1976), filósofo y profesor de la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales de París y de la universidad alemana de Friburgo, mira orgulloso a su hija Colette, de 6 años de edad, y ve en ella encarnada toda la grandeza de la vida humana. Autor de 'Metamorfosis. La fascinante continuidad de la vida', editado en España por Siruela, explica que «desde hace millones de años, la vida se transmite de cuerpo en cuerpo, de individuo en individuos, de especie en especies. Y aunque se desplaza y se transforma, la vida de cualquier ser vivo no comienza con su propio nacimiento sino que es mucho, mucho más antigua». A su juicio, «cada especie es la metamorfosis de todas las que la precedieron». «Nuestra vida, que imaginamos como lo que hay de más íntimo e incomunicable en nosotros», precisa, «no tiene en realidad nada de exclusivo ni de personal: nos fue transmitida por otro, animó otros cuerpos, otras parcelas de materia distinta a la que nos alberga».

La entrevista tiene lugar en Murcia, donde acaba de llegar de París, sin dormir y sin comer, y donde participará en el seminario 'Mundo Plantae', organizado en el Cendeac. No protesta ni por el hambre ni por el sueño. Luce dos vistosas sortijas que danzan al ritmo de sus manos dibujando expresiones en el aire: de acogida, de gratitud, de afecto... Una es de nácar. La otra, de plata, parece en un primer golpe de vista un frondoso árbol.

- ¿Lo es?

- No, no es un árbol. Es una cara de mujer de cuya boca parecen surgir estrellas. Me la regaló una amiga. Le doy mucha importancia a la amistad y a la creatividad. Ambas son muy valiosas y merecen ser cuidadas.

- ¿Fue usted un niño creativo?

- Fui un niño.... muy naif [ríe]. Mi madre me contaba que yo quería siempre besar a todo el mundo. Tenía un hermano gemelo, lo cual implica una experiencia muy especial. Nunca sabes si tú eres la copia del otro, o el otro es una copia de ti. Miro nuestras fotos y es muy extraño... porque puedes reconocerte dos veces. Te reconoces en dos cuerpos. Mi hermano murió hace veinte años.

- ¿Y ahora continúa queriendo besar a todo el mundo?

- ¡Sí, me gustaría, pero no lo hago!

- ¿Viaja con miedo?

- Viajo con tranquilidad, con prudencia, vacunado y sin miedo.

- A propósito de la pandemia de Covid-19, algunos científicos sostienen que «el virus no ha venido para hacernos daño» y que «está aquí para enseñarnos».

- Ni quiere hacernos daño, ni quiere enseñarnos nada. El virus lo que hace es vivir su vida.

- ¿Y qué hacemos nosotros ahora, tras esta gran sacudida?

- Cambiar de forma de vida y de pensar no estaría mal. Lo destacable es que esta pandemia ha producido muchísimas modificaciones en nuestro modo de vivir. Algunas, después de la tragedia vivida y de todo el daño causado, pueden ser positivas. Para empezar, hay mucha gente que ya se ha dado cuenta de que es necesario mantener una nueva forma de relación con la naturaleza; muchísimas personas quieren acercarse a ella, disfrutarla y, lo que es también muy necesaria, cuidarla, protegerla. Es un paso importante.

- ¿Qué ha podido comprobar?

- Que las ciudades, tal y como las vivíamos, de alguna manera han desaparecido. El espacio doméstico, nuestra casa, se ha convertido en el centro de nuestra vida. En este espacio doméstico hemos reproducido las libertades de las que no era posible disfrutar en la ciudad, y este ejercicio ha modificado para siempre, creo, el sentido de hogar. Ahora le damos más importancia que antes al espacio doméstico, somos mucho más conscientes de sus ventajas y también de sus posibilidades.

Un mismo cuerpo

- ¿Qué resaltaría hoy de esta pandemia?

- Lo más destacable, quizás, sea que es la primera vez en la historia del mundo en la que toda la Humanidad pasa por una misma experiencia. Y tener una experiencia común puede posibilitar el deseo de querer construir un futuro común. El virus ha globalizado el planeta más allá de la economía y de la política. Lo que ha hecho el virus es globalizar la carne, en el sentido de que la conexión entre carnes de todos los lugares del mundo ha hecho posible su expansión. Los cuerpos se han globalizado. Todos los hombres tenemos un mismo cuerpo, todos estamos hechos de la misma carne; tenemos que entenderlo, todos somos la misma carne, no somos distintos, y por tanto no tenemos más derechos unos que otros. Es como si el virus hubiese producido la necesidad de un nuevo cuerpo político de este siglo. Tenemos que construir una nueva forma de hacer política a nivel global. Por ejemplo, las fronteras entre naciones se han mostrado totalmente inadecuadas para frenar la pandemia. Deberíamos aprovechar esta ocasión para pensar en otra forma de gobierno planetaria. El virus es el más diminuto entre los seres vivos. Ahora, un virus minúsculo ha humillado a la civilización más avanzada desde un punto de vista incluso tecnológico. Todo ser vivo tiene una potencia increíble que es independiente de la tecnología, de la historia, de la economía.

«Experimento del planeta»

- ¿Qué somos?

- Somos una especie más, y cada especie es el resultado de muchas modificaciones y adaptaciones. Cada especie es un experimento del planeta. El hombre es un experimento de la Tierra para hacer de este planeta algo distinto. De lo que nos olvidamos es de que no estamos solos, de que la Tierra no nos pertenece. Los seres humanos no somos más importantes que los animales y las plantas. Todas las especies tienen la misma importancia, igual que sucede con los individuos, y por eso tenemos que abandonar esa idea de la supremacía humana. Aceptar que somos tan importantes como las otras especies debería implicar, por ejemplo, una organización de las ciudades que dejase existir en sus espacios urbanos a otras especies.

- ¿Hay un único dios creador?

- Cada ser vivo es un dios creador, no hay un único dios. Todo ser vivo crea y todo ser vivo es divino. Todos los seres vivos son dioses y creadores, y tenemos que respetarlos.

- ¿Cuál es el gran peligro?

- El gran peligro es la crisis climática, que ya está muy avanzada. Pero prefiero, antes que hablar de peligro, hablar de que tenemos una oportunidad. Debemos considerar la crisis climática como una enorme oportunidad para vivir de una manera más conveniente.

- ¿Vegetariano?

- No. Yo no creo que sea un problema el hecho de que comamos plantas y animales. De lo que sí hay que ser conscientes es de que, por ejemplo, cada vez que tú comes la carne de otro animal su vida se está sumando a la tuya propia. Se van sumando unas vidas a otras. El aliento de otra vida se prolonga en el nuestro, la sangre de otra circula en nuestras venas, moldea nuestro cuerpo.

- ¿Le inquieta Europa?

- Sí. Europa ha perdido entusiasmo y fuerza y en ella sucede también lo siguiente: los jóvenes no tienen esta idea primordial de construir un futuro ahora. El mundo ha cambiado totalmente, y todos somos un poco como nuevos 'adanes' y 'evas' frente a un mundo que ha mudado, que nadie ha conocido con anterioridad. Y los jóvenes, precisamente cuando tienen por delante una tarea inmensa y muy difícil, están un poco perdidos. Yo sigo confiando en Europa, y considerando muy necesaria la unión política, económica y cultural entre los países europeos. Deberíamos considerarnos miembros de una sola comunidad: la europea.

- ¿Cómo observa la presencia de la extrema derecha en el escenario político del continente?

- El problema no es la extrema derecha, que hace lo mismo que lleva haciendo desde siempre. El problema es que la izquierda no tiene una visión convincente sobre la realidad. Fíjese en Francia, donde vivo: el problema no es la extrema derecha, sino que no hay en la izquierda alguien con carisma que sea capaz de convencer. La izquierda no tiene una visión sobre el futuro capaz de entusiasmar. Si la izquierda tuviera líderes fuertes, personajes como Donald Trump no tendrían posibilidad de llegar al poder. La izquierda está sin norte, no produce entusiasmo. Los personajes de cierta derecha son caricaturescos, y pueden resultar dañinos, pero el problema, insisto, es que en la izquierda nadie tiene algo que proponer. A mí no me dan miedo los partidos de extrema derecha, que son formas de resistencia. Están en contra de la inmigración, pero eso es tan solo una tentativa de resistirse a algo que es mucho más fuerte que sus deseos, porque la inmigración será más y más fuerte en el futuro. Se resisten, inútilmente, a que el mundo haya cambiado. Confío en que la izquierda se fortalezca con la suma de nuevas generaciones.

- ¿Qué actitud considera necesaria?

- La aceptación, con humildad, de que somos habitantes de un planeta que ha mudado. No es posible vivir aislados, nos necesitamos todos. Sumemos fuerzas, esfuerzos, iniciativas, ayudémonos, seamos estímulo unos de otros.

- Su compatriota, el cineasta Nanni Moretti, elogia la figura del papa Francisco. ¿También usted?

- Francisco es un genio políticamente. Ya el nombre que eligió es increíblemente acertado, porque conlleva un mensaje muy fuerte. Tal vez hoy Francisco, un hombre viejo y católico, tenga ideas más radicales que alguna gente laica de izquierdas. Volviendo a los jóvenes, de los que hablábamos antes, estos han dejado de ser la parte más radical de la población, los más rebeldes, incluso los más luchadores. Ahora, las ideas más radicales pueden llegar de hombres y mujeres de 70 años. Hoy, la juventud ya no tiene todo el poder sobre el futuro.

- ¿Lo fundamental?

- El amor, como dice Dante, es lo que mueve el mundo. El amor es lo que hace que cada día tenga sentido y que encuentres la fuerza para seguir. Nunca hay que dejar de amar.

Redes sociales y estúpidos

- ¿Cómo define usted las redes sociales?

- Son el nuevo espacio público, y por tanto en ellas puedes encontrar de todo: odio, amor, peligros, oportunidades... Son el espacio donde tenemos que hacer cultura y en el que debemos procurar que no falten los contenidos inteligentes. No hay que dejarles las redes sociales a los estúpidos.

- ¿Sería necesario establecer controles sobre su uso?

- No lo creo, lo necesario sería la producción de contenidos más interesantes. El problema es que queden solo en mano de, como le decía, los estúpidos. La ausencia de inteligencia en ellas sería catastrófica.

- ¿Cuál es su escala de valores?

- Amor, curiosidad y afán de experimentación.

- ¿Percibe usted un florecimiento de la espiritualidad?

- Sí, porque hay una necesidad de buscar respuestas a preguntas esenciales que hemos vuelto a hacernos. Hablo de espiritualidad, no de religiones, que son una de las creaciones más altas de la imaginación. Surgen de nuestra extraordinaria capacidad de imaginar y también de la exploración del alma humana. Tenga en cuenta que la pandemia ha destruido la ilusión de normalidad con la que vivíamos, y por tanto tenemos necesidad de encontrar un nuevo sentido. Las depresiones, incluso los terribles suicidios, son síntomas del hecho de que necesitamos nuevos sentidos y formas de vida.