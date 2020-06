Ideas para romper con el vicio de procrastinar

Si hoy ha decidido que será mejor hacer mañana lo que se planteó iniciar ayer quizá tenga un problema, común de los mortales, denominado procrastinación. Esto es, el aplazamiento constante de tareas que al final desembocan en un desempeño de las mismas bastante mediocre, por la urgencia de hacerlas en el último momento. El resultado suele ser una sensación de estrés y de frustración constantes que, de no ser controlada, rige los pasos de la persona desde los primeros exámenes de la Educación Primaria hasta la entrega de proyectos laborales en la edad adulta. No es una rareza. En mayor o menor medida, cualquier ha procrastinado alguna vez. Y ahora, con el teletrabajo impuesto por la pandemia, hay un repunte de víctimas de esta actitud. Pero quien se sienta habitualmente atrapado en un bucle del que no sabe cómo salir necesita ayuda profesional.

La economista Cristina Benito (Time mindfulness, ed. Grijalbo) habla de ‘cronoperfil’ a la hora de definir cada tipo de persona y su forma de enfrentar tareas. El procrastinador, reflexiona, sufre lo que denomina incoherencia temporal. «Nuestra visión a largo plazo es superada por la gratificación inmediata, situada en el presente, y la elegimos, en vez de apostar por lo que nos beneficiaría a la larga», explica Benito. Solo cuando el ‘yo presente’ le ve las orejas al lobo, es capaz de actuar. Y añade: «¿Por qué a pesar de imaginarnos un futuro próspero y saludable acabamos eligiendo bollería industrial sin llegar a emprender ningún plan?» La clave está en analizarse a uno mismo y preguntarse eso: por qué.