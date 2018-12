Idaira pierde su 19% de discapacidad aunque su esclerosis múltiple avance

AIdaira Rodríguez, de 39 años, le diagnosticaron esclerosis múltiple (EM) con 23, hace ya quince años. Llevaba ya cuatro o cinco años sufriendo varios síntomas, como pérdida de sensibilidad en un brazo y dolores en el cuello que ella asumía que se debía a una contractura y que trató con su médico como una patología común. Pero, nada la aliviaba y desde el centro de salud la derivaron urgente a Urgencias del Hospital Doctor Negrín para ser observada por un neurólogo, quien procedió al ingreso inmediato para iniciar una serie de pruebas, las que díaas más tarde darían con una esclerosis múltiple. En 2004 acude al tribunal médico de la comunidad autónoma para acceder al grado de discapacidad. Y le otorgan un 19%.

Al principio me fue adaptando a la enfermedad y recuperando movilidad pero sufría un «agotamiento continuo, de caerme al suelo mientras caminaba por la calle», apunta. Como tenía contratos temporales como cajera de una entidad bancaria, «escapaba y no me veía obligada a dar explicaciones en el trabajo sobre mi enfermedad». Sin embargo, aparecieron síntomas nuevos y los ya existentes, se acusaban: pérdida de fuerza, debilidad musculatura en uno de los tobilllos, agotamiento crónico, bastante estres, se le caía todo de las manos y la falta de de fuerza y movilidad fue en aumeto.

Fue entonces, cuando pasados catorce años, solicitó una nueva revisión del tribunal para incrementar su grado puesto que, según sus informes médicos había empeorado. Buscaba obtener el suficiente grado para poder conseguir un puesto de trabajo adaptado, pero para su sorpresa, en lugar de darle el 33%, se la bajaron de 19% al 5%. Idaira, que no trabaja en la actualidad, lamenta que de esta forma es «muy difícil obtener un puesto de trabajo. Muchos de mis síntomas no se ven...como la fatiga...Y faltar a un trabajo cuando te da un brote es algo que no entiende la mayor parte de las empresas. Con un grado mínimo de discapacidad esto se solventaría», sentencia.

En Canarias, se estima que hay unos 2.100 afectados de esta enfermedad degenerativa y crónica del sistema nervioso, de origen autoinmune, que afecta al cerebro y a la médula espinal y el 43% de estas personas deja su empleo tres años después del diagnóstico, porcentaje que se eleva al 70% diez años más tarde de desarrollar la patología. «Muchos indican que esto se evitaría si se obtuviera la discapacidad, que obliga a la adaptación de los puestos de trabajo a su condición física y psíquica», asegura Jesús Oswaldo Hernández, trabajador social de la Asociación Provincial de Esclerosis Múltiple de Las Palmas (APEM).

La vida para los afectados por EM, conocida como la enfermedad de las mil caras, no es fácil no solo por la patología en sí «que nadie entiende», resalta Idaira, sino además porque no obtenemos la discapacidad de forma automática sino que somos sometidos a valoración por parte del tribunal que lo determina según sus criterios pero que no atiende a otras manifestaciones como la fatiga, que padecen los afectados en un 85% de los casos, el deterioro cognitivo, los trastornos psiquiátricos o el dolor que son frecuentemente subestimadas a la hora de obtener la gradación mínima, hasta el punto que muchas veces se rebaja el porcentaje de discapacidad con el curso del tiempo, a pesar de que es una enfermedad crónica, explica Hernández.

Por otro lado, Noemí Gonzalez llama a los afectados de EM a ir a la asociación para que se beneficien de sus servicios como logopedia o fisioterapia, imprescindibles para ralentizar el curso de la enfermedad, o incluso para obtener un apoyo psicológico necesario para asumir el cambio en sus roles de vida.