¿Por qué se hundió el Vilaboa Uno?

Álvaro Machín Santander Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

Twitter

LinkedIn

Telegram

¿Por qué naufragó el Vilaboa Uno? Una pregunta que hasta ahora no tiene una respuesta clara y que, en palabras del consejero de Desarrollo Rural, Guillermo Blanco, es una cuestión que todavía «se está investigando». Está confirmado que el barco no llevaba carga. Y también se sabe que la mar estaba en calma. De hecho, la flota de cerco y de anzuelo estaba faenando ayer, lunes, con normalidad y algún patrón habló incluso de «calma chicha». Al parecer, una vía de agua hizo que la embarcación de 28 metros de eslora y 8 de manga se hundiera «muy rápido» pasadas las cuatro de la madrugada de este lunes. Pero se desconocen los motivos. Eso sí, todo apunta a que no se dieron ninguna de las circunstancias habituales que originan estas tragedias, es decir, factores como un golpe de mar por un fuerte temporal o un desplazamiento de la carga. «Es inexplicable», reconocía este lunes el propio presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla.