HPS reafirma su compromiso con la salud y el bienestar sin fronteras El CEO del grupo hospitalario recibió a la Delegación Sanitaria de Mauritania en una jornada de intercambio para fortalecer lazos sanitarios y científicos entre ambos territorios

Viernes, 24 de octubre 2025, 13:25 Compartir

El Hospital Perpetuo Socorro (HPS) recibió este jueves la visita de la Delegación Sanitaria de Mauritania en una jornada de intercambio y colaboración destinada a fortalecer los lazos sanitarios y científicos entre ambos territorios. Un encuentro que reafirma el compromiso del grupo hospitalario con la cooperación internacional en el ámbito de la salud, la excelencia médica y la innovación tecnológica.

Los representantes mauritanos, que fueron recibidos por el CEO de HPS, Dr. Jorge Petit, la directora médica, Dra. Cristina Jiménez, la directora financiera, María Jesús Susilla, la gerente de Kala by HPS y directora de Comunicación y Marketing, Eva Molina Barber, las economistas Laura García Ferrera y Norma Nehrlich, además de una representación del equipo médico formada por los doctores Antonio Blanco, Carlos Fernández Quesada, Julián Tamayo, Juan Emilio Muro y Alejandro Déniz pudieron conocer de primera mano las instalaciones, unidades especializadas y los proyectos en innovación, docencia e investigación que desarrolla HPS.

La delegación sanitaria de Mauritania estuvo integrada por El Aliya Yahya Menkouss, secretaria general del Ministerio de Salud, Zeinebou Haimoudane, encargada de misión del Observatorio Nacional Maternal y Neonatal; El Moctar H'Moud, director general del Laboratorio Nacional de Control de Calidad de Medicamentos (LNQCM); Amal Cheikh Abdallahi, directora general de la Caja Nacional de Solidaridad en Salud (CNASS); Mohamed Mahmoud Dhehby, director general de la Caja Nacional de Seguros de Salud (CNAM); Ahmed El Welaty, director general del Centro Nacional de Cardiología; Ekhtel Benina Zein, directora general del Centro Nacional de Oncología; Otouma Antoine Soumaré, director general del Centro Hospitalario de Especialidades; Abdellatif Sidi Aly, director general de la Clínica Medipole; Ahmed Sidi Cheikh, secretario general de la Federación Nacional de Salud; Ahmed Ould Bakar, director médico de la Clínica de Diabetes y Enfermedades Tiroideas; y Amar Essaghir, director ejecutivo de Chinguetti Pharma.

El CEO de HPS, Dr. Jorge Petit, les dio la bienvenida y destacó la importancia de recibir la visita. «En HPS siempre hemos mostrado un profundo interés por la cooperación internacional en el ámbito sanitario. A lo largo de los años hemos realizado numerosos viajes a África con el objetivo de estrechar lazos y fomentar relaciones médicas a todos los niveles». Y adelantó que con la certificación de hospital universitario se quiere impulsar la colaboración académica con las universidades y centros sanitarios de la región. La cooperación internacional forma parte de la identidad de HPS, que cuenta con un Departamento Internacional dedicado a fortalecer y las relaciones con los países vecinos.

Por su parte, la secretaria general del Ministerio de Salud de Mauritania agradeció la hospitalidad y las facilidades ofrecidas por parte del centro hospitalario en la tramitación de visados, subrayando que «Canarias es un destino sanitario estratégico para nosotros por la cercanía geográfica y la excelente acogida que siempre recibimos».

Con más de 300 médicos especialistas y 700 profesionales, Hospital Perpetuo Socorro registra más de 250.000 consultas externas al año, y 8 quirófanos de última generación. En 2024, el hospital atendió alrededor de 120.000 pacientes, gestionando 300.000 casos clínicos, de los cuales un 3% correspondieron a pacientes mauritanos. HPS destaca también por su servicio de urgencias, con

picos de hasta 600 atenciones diarias, y por su continua apuesta por la digitalización y la seguridad de los datos clínicos, explicaba Laura García Ferrera, economista del hospital.

Entre los avances tecnológicos más recientes, la directora médica del hospital, Dra. Cristina Jiménez, subrayó la implementación de inteligencia artificial para optimizar procesos diagnósticos y de comunicación, incluyendo traducción automática y videoconferencias médicas con transmisión de imágenes en tiempo real, facilitando así la colaboración internacional y las segundas valoraciones médicas.

El encuentro concluyó con el compromiso mutuo de fortalecer los lazos de cooperación sanitaria y promover nuevos acuerdos que impulsen el intercambio de conocimiento y la mejora de la atención médica. Los especialistas presentes coincidieron en destacar la estrecha relación asistencial que ya existe con los pacientes procedentes de Mauritania, quienes encuentran en HPS una excelente respuesta sanitaria y un entorno médico de confianza que reafirma el compromiso del hospital con la salud y el bienestar sin fronteras.