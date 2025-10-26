HPS implanta la documentación clínica con Inteligencia Artificial El grupo hospitalario responde a la necesidad de optimizar el tiempo de consulta, permitiendo reducir en un 20% el tiempo destinado a notas para mejorar la calidad de la interacción con los pacientes

Esplantar de forma transversal 'Noa Notes' (NOA), un sistema de documentación clínica basado en Inteligencia Artificial (IA). Esta iniciativa responde a la necesidad de optimizar el tiempo de consulta, permitiendo reducir en un 20% el tiempo destinado a notas, disminuir en un 30% las horas extra dedicadas a esta tarea y mejorar la calidad de la interacción con los pacientes. Además, la implementación de esta tecnología se asocia a una disminución del síndrome de burnout entre los profesionales sanitarios, con una reducción estimada del 21%. Este proyecto se desarrolla en colaboración con Doctoralia, la plataforma tecnológica líder en soluciones digitales para el ámbito sanitario.

La incorporación de Noa Notes en HPS es fruto de una visión estratégica impulsada por su directora médica, Dra. Cristina Jiménez, quien junto a Francisco Teruel Alberich, Jefe de Proyectos Software del Departamento de Sistemas de Información del grupo hospitalario, y al equipo de NOA trabajaron para hacerlo realidad. Se vio claro que la tecnología -bien integrada- podía devolver tiempo clínico y hacer más efectiva y empática la relación médico-paciente: más confianza, más escucha y más observación directa de signos y gestos, que es la base de nuestra formación. La integración de esta herramienta se produjo de forma natural en los flujos de trabajo del hospital gracias a la plataforma de Doctoralia, con la que ya se gestionaban pacientes mediante su CRM TuoTempo. «La apuesta es sencilla y de impacto: que el médico mire más al paciente y menos a la pantalla», señala Dra. Jiménez.

El propósito de Noa Notes es devolver al médico el tiempo y la atención que tradicionalmente se pierden entre pantallas y teclados. Cristina Jiménez señala que, en muchas ocasiones, en la consulta médica se generaban interferencias importantes en la relación con el paciente. Por una parte, se pierde contacto visual, algo fundamental para la identificación de signos clínicos importantes. Por otra parte, mientras el médico escribe, pierde parte de la información verbal que transmite el paciente ya que siempre es difícil escuchar y registrar a la vez. Gracias a esta herramienta, el profesional puede centrar toda su atención en la conversación y la observación del paciente, prestando atención no solo a las palabras, sino también a los gestos, el tono o la postura, elementos que aportan información clínica esencial.

Como todo cambio tecnológico, la implantación de Noa Notes ha requerido un proceso de adaptación. «Hemos de ser conscientes que se trata de un cambio importante y los hábitos adquiridos cuestan mucho modificarlos», reconoce la directora médica. No obstante, la experiencia ha demostrado los beneficios del sistema, «una vez que la han probado, han validado las virtudes de NOA». Además, el trabajo que se ha realizado permite a cada profesional adaptar los resultados a la estructura habitual de sus informes. «Alguno me ha llegado a decir que ya no podría vivir sin NOA».

Aunque todavía es pronto para medir el impacto directo en la satisfacción de los pacientes, las expectativas son altas. «Esperamos que sea el propio paciente el que solicite al profesional la posibilidad de disfrutar de esa mejor comunicación y que aquellos que lo hayan probado, difundan esta opción entre familiares y amigos. Estamos convencidos de que esta herramienta va a significar un antes y un después en la atención médica», afirma Dra. Jiménez.

Desde el punto de vista técnico, el proyecto ha supuesto un desafío de integración y personalización dentro de un entorno hospitalario complejo. Francisco Teruel cuenta que ha sido un reto importante y a la vez apasionante el poder integrar NOA en el sistema de gestión hospitalaria (HIS), que en el caso de HPS es el ERP de SAP, dotando al facultativo de una herramienta integrada en su puesto médico. La IA de Noa Notes escucha en segundo plano durante la consulta, graba de forma segura y genera automáticamente un resumen médico que se incorpora al historial clínico del paciente.

El sistema permite además una gran capacidad de personalización. «NOA Notes nos permite configurar por especialista y tipo de documento médico cómo queremos que la IA interactúe al generar el resumen clínico, ya que cada facultativo tiene su forma de realizar los informes. Esto se consigue mediante la generación de prompts personalizados para cada uno de los especialistas», explica Francisco Teruel.

En materia de privacidad y seguridad, HPS ha puesto especial cuidado en el cumplimiento de la normativa vigente. Cada paciente debe otorgar su consentimiento expreso mediante un documento específico de RGPD que se vincula a su historia clínica. «Las grabaciones se almacenan brevemente de forma totalmente segura y cifradas en servidores dentro de la UE, cumpliendo con el RGPD y la normativa europea vigente. Tanto HPS como Doctoralia estamos certificados en la normativa ISO 27001. Adicionalmente, HPS cumple con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS). Por lo que podemos garantizar la seguridad del almacenamiento y custodia de los datos del paciente», detalla el ingeniero informático.

El compromiso del hospital con la innovación va más allá de la documentación clínica. «HPS está apostando firmemente por el uso de la IA y de herramientas de automatización, dentro del entorno hospitalario, que nacen de proyectos internos dentro del propio hospital», señala Francisco Teruel. Uno de los desarrollos más inminentes es una herramienta de consulta médica mediante IA, lista para entrar en producción, que permitirá al médico acceder a información clínica del paciente a pie de cama, comparar datos y generar resúmenes de informes a través de una interfaz similar a la de ChatGPT. «Todo esto bajo sistemas de seguridad y anonimización de datos sensibles, que nos permiten cumplir con las normativas española y europea en materia de Inteligencia Artificial y de Seguridad», subraya Francisco Teruel.

Actualmente, Noa Notes se utiliza en el servicio de urgencias y en consultas externas, aunque el objetivo es extender su uso a otras áreas del hospital. «Queremos implantarla para la elaboración de informes quirúrgicos dentro de los quirófanos; en las visitas en planta a los pacientes hospitalizados; y en la posibilidad de adelantar información, por parte de los pacientes, para que el profesional pueda tener un conocimiento previo de los problemas médicos por los que acude a la consulta», explica Cristina Jiménez. «La IA ha venido a nuestro sector a permitirnos ayudar más y mejor a nuestros pacientes», concluye.

Por su parte, el doctor Kevin Armas, neurocirujano de HPS, explica que la reacción de los pacientes suele ser de sorpresa cuando les explica que la consulta está siendo grabada. A su juicio, la clave está en la transparencia: que el paciente comprenda los motivos detrás del uso de herramientas de inteligencia artificial en la consulta médica. «Es importante, sobre todo en aras de que el paciente entienda el por qué utilizamos este tipo de herramientas de Inteligencia Artificial, que sea consciente de que pretendemos ofrecerle una calidad de atención suprema en la consulta. Que no lo estamos grabando con un fin de ocio, sino puramente médico», señala.

El especialista aclara que las grabaciones no tienen ningún fin recreativo, sino «puramente médico», destinadas a recopilar todos los datos relevantes que pueden surgir en pocos minutos de conversación. Esta tecnología permite captar información que, de otro modo, podría pasar desapercibida. «Puedo mirar al paciente a los ojos, veo cuál es su expresión, como interpreta su problema de salud y eso para mí no tiene precio». Entre los principales beneficios, el Dr. Armas destaca la optimización del tiempo y la mejora en la calidad de la atención. «Muchas veces estamos escribiendo y a la vez tenemos escuchar al paciente, interpretar los datos y mientras escuchamos esos datos integrarlos, sintetizarlos y resumirlos en una nota. Te ahora mucho tiempo que le estás dedicando al paciente». La herramienta escucha al paciente y, utilizando palabras médicas, es capaz de describir los síntomas que describe.

El neurocirujano también recomienda NOA Notes a otros médicos porque permite personalizar plantillas según la especialidad y la forma de trabajar de cada profesional. Asegura que esta herramienta ha transformado su dinámica, logrando una reducción de hasta 30 o 40 minutos del total de la consulta y una mejor organización de la información clínica.

Con la implantación de Noa Notes, Hospital Perpetuo Socorro reafirma su compromiso con la innovación tecnológica, la seguridad y la humanización sanitaria, demostrando que la Inteligencia Artificial puede ser una aliada decisiva para liberar tiempo, mejorar la comunicación y fortalecer la confianza entre médico y paciente.

