Un hombre se quema a lo bonzo en plena calle en Burgos

Un trágico e inesperado suceso en Burgos ha dejado a dos personas heridas en la ciudad. Un hombre se ha prendido fuego en plena calle, ha ocurrido en una acera a la altura del número 84 de la avenida del Cid.

El hombre, según relatan los testigos y otra persona que se ha acercado a ayudar, ha acudido al lugar buscando a una mujer y se ha arrojado gasolina por encima y se ha prendido fuego.

Rápidamente, los vecinos se han movilizado. Un hombre de un negocio cercano ha acudido con un extintor para rociárselo al hombre por encima. «Imagina estar unos 20 segundos ardiendo, tenía que ser un dolor horrible. Cuando he mirado su pasaporte, la cara era irreconocible», asegura este hombre.

Como confirman desde el centro de emergencias del 1-1-2, el hombre no ha fallecido. Este varón confirma que balbuceaba, pero no hablaba castellano y no le entendía.

Como resultado de este suceso, la mujer a la que iba buscando y que ha presenciado todo se ha desmayado en el lugar y también ha tenido que ser atendida.