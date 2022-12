Un hombre con una orden de alejamiento mata a su expareja delante de sus tres hijos en Sevilla La mujer, de 31 años, ingresó en estado crítico en el hospital tras recibir varias puñaladas de las que no ha logrado recuperarse

Una mujer de 31 años ha fallecido esta madrugada en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla tras ser apuñalada por su ex compañero sentimental, un hombre de 47 años sobre el que pesaba una orden de alejamiento respecto a ella, según han confirmado fuentes policiales. La investigación apunta a que el hombre acabó con la vida de expareja delante de los tres hijos que tienen en común, todos de corta edad.

Los hechos sucedieron sobre las 8:20 horas de este viernes 16 de diciembre en el sector triángulo de la barriada de Montequinto, en Dos Hermanas (Sevilla). El sistema de emergencias 112-Andalucía recibió una llamada de una mujer que informaba de que había escuchado un fuerte altercado en una vivienda del edificio. La vecina indicó que había dos personas, un hombre y una mujer, con heridas de arma blanca.

Los servicios sanitarios los evacuaron en sendas ambulancias al Hospital Virgen del Rocío. Inicialmente, se pensó que el estado de ambos era grave dada la localización de las lesiones, que se concentraban en el torso. Sin embargo, los médicos de urgencias comprobaron que el estado de la mujer era crítico -una de las puñaladas le había alcanzado el corazón-, mientras que el del hombre era leve.

La mujer ingresó directamente en la UCI debatiéndose entre la vida y la muerte, ya que había perdido mucha sangre. Las horas siguientes iban a ser claves para determinar su evolución. Pese a todos los esfuerzos de los sanitarios, poco después de las seis de la mañana de hoy se confirmó su muerte. Hoy está previsto que se le realice la autopsia en el Instituto de Medicina Legal (IML) de Sevilla.

Aunque todo apuntaba a una agresión machista, la Policía Nacional mantuvo la prudencia ante el escenario tan confuso que se encontraron en la vivienda, con un hombre y una mujer heridos de arma blanca con tres hijos en común.

Agentes de la Unidad contra la Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV) de la comisaría de Dos Hermanas recabaron diferentes testimonios en el vecindario y en el entorno de los heridos. Confirmaron que ya no eran pareja y que él dormía en un coche estacionado en la zona. Al consultar su historial en la base de datos, descubrieron que, además, el hombre tiene vigente una orden de alejamiento respecto a la mujer.

A primera hora de la tarde de este viernes, tras las primeras pesquisas realizadas, la policía confirmó que se trata de un caso de violencia de género. Al hombre, que seguía hospitalizado, le leyeron los derechos por homicidio en grado de tentativa y quebrantamiento de condena. A lo largo del día de hoy pasará a disposición de la autoridad judicial, aunque ya como presunto autor de un homicidio consumado.

Las circunstancias de la agresión con arma blanca aún no han sido esclarecidas, aunque todo apunta a que el hombre apuñaló a su expareja y se autolesionó o resultó herido en el forcejeo, todo ello en presencia de los tres niños, según las fuentes consultadas. No obstante, el detenido se acogió a su derecho a no declarar en dependencias policiales.

La mujer se convierte en la víctima mortal número 42 de la violencia machista en lo que va de 2022 en España en la 1.175 desde 2003, año en que comenzó el recuento estadístico.