La impresionante colección de motocicletas de la RDA. B. J.

La Historia que se puede tocar

Berlín ·

El Depósito del Museo de la RDA contiene 360.000 objetos característicos de la vida cotidiana de la Alemania comunista

Beatriz Juez

Berlín

Sábado, 8 de noviembre 2025, 19:12

La Alemania comunista ya es Historia, pero no ha caído en el olvido. Treinta y cinco años después de la reunificación, aún se puede viajar ... a la desaparecida República Democrática Alemana (RDA) sin necesidad de recurrir a una máquina del tiempo, sólo a través de los objetos cotidianos. Inaugurado en 2006 en el corazón de Berlín bajo el lema 'La Historia que se puede tocar', el museo de la RDA está dedicado a la historia, vida y cultura cotidiana en el desaparecido Estado entre el 8 mayo de 1945 y el 2 de octubre de 1990.

