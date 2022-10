«Mi hija quería el paquete completo de mastectomía y hormonas»

«Cuando ella termine de madurar, esto se va a ir igual que vino»

Madre de una hija de 16 años

Me dijo que era trans. Yo me quedé a cuadros y le pregunté: ¿de dónde te viene esa idea? Me dijo que le estaba dando vueltas, que no le gustaba ser una mujer y otros argumentos que aprende perfectamente. Dijo que quería hormonarse y quitarse el pecho, que no le gustaba el pecho. En mi fuero interno de madre decía: ¿esto qué es? Ella es una máquina, con altas capacidades y muy inteligente. Pero también es introvertida, con algo de límite autista. Estuvo desde los 15 años buscando información y sacó la idea de vídeos de YouTube.

Nos pidió entrar en contacto con una asociación LGTB para que nos ayudaran a entenderlo. Hablé con una madre de un chico trans en lista de espera para quitarse el pecho. Me dijo que sí se pasaba mal pero lo importante es que ellos sean lo que quieren ser. Que se ha ido acostumbrando a verlo con barba y bigote y a su cambio de voz. Piensa que has comenzado un duelo, se ha muerto tu hija y ahora tienes un hijo, fueron sus palabras textuales. Yo no he llorado más en la vida. Me dijo que debía acompañarla en la transición si no quería que se fuera de casa o se suicidara. Esas amenazas son un denominador común. Después me repuse. Mi hija es una mujer y puede hacer lo que quiera. ¿Pero depender de por vida a las hormonas? Eso no la va a hacer más feliz. Nosotros no somos ni siquiera religiosos, la hemos educado con mucha libertad y sabemos desde hace tiempo que es lesbiana. Le pedimos sin acritud que ni hormonas ni operación. Que siguiera la vida, los estudios, con sus amigos.

La transexualidad es un trastorno como la anorexia. Está disconforme con su cuerpo y lo relaciona con el sexo de nacimiento, que en este caso llama género. Por mucho que estéticamente cambie, genéticamente siempre será mujer. Eso tiene que asumirlo. Detrás hay una comedura de coco. Si no encajas en el perfil hipersexualizado de ahora y te gusta el deporte, como a mi hija, te dicen que no encajas porque eres hombre. Los jóvenes buscan constantemente una etiqueta y la encuentran en lo trans. En casa no se saca el tema desde hace cuatro años. Ella no ha hecho nada, ni siquiera se ha cambiado el nombre en el registro, porque aquí vive muy bien y le dejamos claro que queríamos que siguiera creciendo emocionalmente. Nosotros somos testigos de la vida de nuestros hijos y sé que cuando ella termine de madurar esto se va a ir igual que vino.