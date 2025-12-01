Los heterosexuales son los que más desarrollan el SIDA en España El año pasado se diagnosticaron 3.340 casos de VIH, sobre todo entre 'hombres que tienen sexo con otros hombres', con una edad media de 36 años. Hoy es el Día Mundial del SIDA

Hubo 3.340 nuevos diagnósticos de VIH el año pasado en España. Unos 7,4 casos por cada 100.000 habitantes. Una cifra que se mantiene estable en la última década, y descendente desde que se llevan registros, según los datos más recientes, recopilados en el informe 'Vigilancia epidemiológica del VIH y SIDA en España', publicado por el Ministerio de Sanidad en junio de este año. La mayoría (85%) de los nuevos contagiados era hombre entre los 29 y los 45 años (una edad media de 36 años). Algo más de la mitad (54%) fueron 'hombres que tienen sexo con otros hombres', como los denomina la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Sanidad y un tercio (28,7%) eran hombres y mujeres heterosexuales.

A pesar de que la mayoría de los contagios de VIH sucede entre el colectivo gay que practica las relaciones sexuales sin protección, los que más desarrollan el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA) en España son los heterosexuales.

En 2024 se diagnosticaron 412 casos de SIDA (menos de uno por cada 100.000 habitantes) de los que el 39% fue entre heterosexuales, más de cinco puntos por encima que entre homosexuales (33,7%), en ambos casos la vía de transmisión fue la sexual. El 80% eran hombres entre los 34 y los 52 años (42 años de media, seis más que el diagnóstico de VIH). La edad promedio entre mujeres fue similar, con los datos de junio de 2025.

La infección de VIH sucede también entre jóvenes. Uno de cada diez tenía entre 15 y 24 años, mientras que el dos de cada diez tenía más de 50 años. Hoy se conmemora el Día Mundial del Sida.

Transmisión por sexo

«El porcentaje de personas que contrajeron la infección por VIH a través de relaciones heterosexuales asciende al 39,1%. Aunque dicha transmisión, en números absolutos, sigue afectando a más hombres que a mujeres, entre las últimas adquiere especial relevancia al representar el 68,7% de los diagnósticos de sida», indica el reporte del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III. «La transmisión entre 'hombres que tienen sexo con otros hombres' (HSH) supone el 33,7% de todos los casos y el 42,2% de los que afectan a hombres».

«Desglosando el modo de transmisión según el sexo, entre los hombres la transmisión en HSH supone el 63,7% de los nuevos diagnósticos de VIH y la transmisión heterosexual el 20,7%», prosigue el documento. «Entre las mujeres, la transmisión heterosexual constituye la gran mayoría, con un 75,2% de los nuevos diagnósticos».

En cuanto a sus repercusiones en la salud, «la neumonía por 'Pneumocystis jirovecii' ha sido la enfermedad definitoria de sida más frecuente (35,9%), seguida de la tuberculosis (16,9%)».

Minoría por drogas

Del total de personas que desarrollaron el SIDA a partir de la infección del VIH, algo más de 90.000 personas «desde el inicio de la epidemia» en 1981, la proporción de drogodependientes que comparten jeringuillas para inyectarse las sustancias (administración parenteral de drogas) es minoritaria. En 2024 un 3,9%. Mientras que el contagio de VIH entre «personas que se inyectan drogas» fue de menos del 2% anual.

Líneas de investigación

Para avanzar en la lucha contra el VIH y el SIDA, el Centro Nacional de Microbiología (CNM) español trabaja para desarrollar nuevas terapias y prototipos de vacunas que permitan controlar la infección, identificar nuevas variantes del VIH-1, estudiar el efecto de la terapia hormonal feminizante en la respuesta inmunitaria en mujeres transgénero e investigar a personas controladoras naturales de la infección por VIH-1 como modelo de cura funcional, entre otras líneas de investigación.

Por su parte, la organización Salud por Derecho denuncia «la caída de la financiación internacional, que ya está afectando a programas de diagnóstico, prevención y tratamiento en muchos países» y el «acceso limitado» debido a los «precios elevados» de lenacapavir, «un nuevo medicamento inyectable que se administra dos veces al año y que puede utilizarse para prevenir el VIH».