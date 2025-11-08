Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo Lotería Nacional: Sorteo Extraordinario de la Cultura hoy sábado 8 de noviembre, en directo

Herido grave un policía en un tiroteo durante un dispositivo contra el narcotráfico en Sevilla

El agente participaba en un dispositivo de vigilancia y seguimiento a un grupo criminal

EP

Sábado, 8 de noviembre 2025, 11:19

Comenta

Un agente de la Policía Nacional ha resultado herido de gravedad en un tiroteo registrado a primera hora de este sábado 8 de noviembre en ... la localidad sevillana de Isla Mayor durante un dispositivo contra el narcotráfico, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

