Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Emergencias Comunidad de Madrid

Heridas 24 personas, en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado

Dos personas se encuentran en estado grave tras el incidente, una pasajera del autobús y el conductor del camión

EP

Lunes, 17 de noviembre 2025, 10:06

Comenta

Un total de 24 personas han resultado heridas, dos de ellas en estado grave, en un accidente múltiple en la A-6, a la altura de Collado Villalba, en el que se han visto implicados un autobús con 32 pasajeros, un camión pequeño de reparto y una furgoneta, ha informado Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

Según ha detallado el servicio de Emergencias 112, el accidente se ha producido en torno a las 8.30 horas y ha dejado a dos personas heridas graves, una pasajera del autobús y el conductor del camión.

Además, hay dos personas heridas moderadas, que son tres pasajeros del autobús y el conductor de la furgonetas, y 18 personas heridas leves, todas ellas adultas. Bomberos de la Comunidad de Madrid han tenido que intervenir para el rescate de los dos heridos graves y para realizar tareas de prevención.

Hasta el lugar, se han desplazado efectivos del Summa 112, que siguen atendiendo a los heridos leves, mientras que la Guardia Civil se encarga de regular el tráfico y ha conseguido ya reabrir un carril.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Mata a un perro tras una discusión en el sur de Gran Canaria
  2. 2 Cambio de auxiliares y educadoras en aulas de 0 a 3 años y en pleno curso, en Canarias: «Un auténtico disparate»
  3. 3 El juzgado activa el desahucio de la familia de Ingenio con seis hijos para el próximo miércoles
  4. 4 «El cuerpo me pide recuperar lo que nos han quitado injustamente»
  5. 5 Qué es la leche dorada y por qué conquista las tazas de medio mundo
  6. 6 Más de mil personas protestan en la costa de Telde por la contaminación marina
  7. 7 Siete Palmas inaugura la temporada de belenes en Gran Canaria
  8. 8 El descontrol de los accesos al Roque Nublo
  9. 9 «El Estado sabe que las aerolíneas no podemos dejar de cubrir el 75% del billete al residente y de eso se aprovecha»
  10. 10 Gran Canaria vibra con el regreso a los 90

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Heridas 24 personas, en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado

Heridas 24 personas, en un accidente múltiple en la A-6 en Madrid con un autobús implicado