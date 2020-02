¡Hasta el algoritmo del machismo! La lucha por la igualdad llega a internet

Pídale a Google que le muestre imágenes de CEO de empresas. Haga la prueba. Su pantalla se llenará de hombres bien peinados, encorbatados, blancos y sonrientes entre los que difícilmente encontrará a ¿dos mujeres? Ahora pida escenas relativas a la limpieza de cocinas. Sí. Para el buscador, ellas son (somos) las reinas del quitagrasas. Este sencillo ejemplo esconde una realidad compleja que nada que nada tiene que ver con la mera anécdota y que empieza a movilizar a las mujeres en el sector tecnológico: las máquinas y los algoritmos que rigen su forma de ‘pensar’ han aprendido del machismo que subyace en la sociedad y la Inteligencia Artificial (IA) amenaza con replicar y perpetuar la discriminación de la mujer. El problema es real. El propio Ministerio de Economía firma un documento que pone el acento sobre el asunto y ya se cuentan por decenas las iniciativas que combaten este nuevo tipo de discriminación.

Un algoritmo es una instrucción que opera con la lógica. Si [dato] entonces [deducción]. Por ello, simplificando mucho, si el dato dice que [el 80% de los CEO de empresas son hombres], la máquina siempre tiende a apostar por la tendencia mayoritaria para acertar, aunque se trate de un defecto. Así que en sus resultados deducirá que [un CEO es un hombre]. Sin más matices. No toman decisiones, sino que repiten patrones aprendidos. Aunque suceda de forma inconsciente. «La tecnología no es neutra, está impregnada de los prejuicios de aquellas personas que trabajan con ellas», apunta Vanessa Estorach, impulsora del movimiento Women in Mobile.

La IA no nos es ajena ni es algo lejano. Está en multitud de aspectos de nuestra realidad. No solo las grandes tecnológicas como Amazon, Facebook, Linkedin, Microsoft, IBM o Twitter funcionan con los citados algoritmos. También son empleados en herramientas financieras que valoran una persona puede hipotecarse. O en el sector de los seguros para calcular el riesgo de un cliente. Aunque quizá el campo que más atañe a la posible discriminación de la mujer sea el laboral. «Más del 98% de las empresas de la lista de Fortune 500 utiliza sistemas de IA para la selección de candidatos, así que podemos enfrentamos a un futuro laboral dominado por hombres», añade Estorach.