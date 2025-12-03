Hallan en una vivienda de Alicante el cadáver de una mujer apuñalada y el de un hombre ahorcado Fue la hermana de la joven quien halló los cuerpos, alertada por la guardería al ver que ni el padre ni la madre habían recogido al bebé de dos años

Alejandro Hernández Alicante Martes, 2 de diciembre 2025 | Actualizado 03/12/2025 06:23h.

El descubrimiento de dos cadáveres en una vivienda del barrio alicantino de Carolinas estremeció este martes la ciudad. La escena, brutal y silenciosa, salió a la luz cuando la hermana de la víctima acudió al domicilio tras recibir la alerta de la guardería donde el hijo de la pareja, de apenas dos años, seguía esperando a que alguien fuera a recogerlo. Según los primeros indicios, el hombre, de 29 años, habría asesinado a cuchilladas a la mujer, de 34 años, antes de ahorcarse en el balcón de la vivienda.

Efectivos de las unidades USR y Grumai de la Policía Local de Alicante fueron los primeros en llegar a la escena del crimen, donde intentaron reanimar a la pareja, sin éxito. Tras ellos, llegaron los agentes del Grupo de Homicidios y Científica de Policía Nacional, encargados de realizar la inspección ocular para recabar todas las pruebas en aras de esclarecer el horrible hallazgo.

⚠️ Estamos recabando datos del asesinato por presunta #ViolenciaDeGénero de una mujer en la provincia de Alicante.#NiUnaMenos#NosQueremosVivas — Delegación del Gob. contra la Violencia de Género (@DelGobVG) December 2, 2025

Si los indicios se confirman, este crimen elevaría a 42 las mujeres asesinadas a manos de su pareja o expareja en lo que va de año en España. Desde que existen registros oficiales, en 2003, 1.336 mujeres han sido asesinadas en estos contextos, una estadística que revela la magnitud de una violencia que persiste pese a todas las alertas.

La mujer, según informa TodoAlicante, presentaba múltiples heridas de arma blanca, según ha podido confirmar este diario, lo que obligó a activar de inmediato el protocolo de homicidios y a asegurar cada estancia del inmueble para evitar contaminación de indicios.

La Delegación contra la Violencia de Género del Gobierno indica que las pesquisas realizadas por la Policía Nacional apuntan a un posible episodio de violencia de género, aunque las autoridades insisten en que serán los informes forenses los que establecerán con precisión el momento y las circunstancias.