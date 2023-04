Hallan más restos óseos en una batida tras encontrar un cadáver momificado en Málaga

La Guardia Civil ha encontrado más restos humanos en una batida realizada ayer en la que participaron agentes especializados en búsqueda de cadáveres. A priori, todo apunta a que se trata de piezas óseas que faltaban del esqueleto de mujer localizado este lunes 24 de abril junto a una maleta en una urbanización de Benahavís.

El hallazgo, según ha podido confirmar SUR, se produjo ayer por la mañana. Los agentes activaron inmediatamente la comisión judicial para que la forense en funciones de guardia se desplazara al lugar e inspeccionara los huesos, que fueron remitidos al Instituto de Medicina Legal (IML) para analizarlos junto a los demás restos óseos encontrados.

La Guardia Civil trabaja con la hipótesis de que el cadáver de la mujer habría sido trasladado oculto en la maleta hallada en el lugar de los hechos. No se descarta que incluso hubiese estado enterrada. En este sentido, habría sido desenterrada por animales carroñeros, que además se habrían encargados de mover los restos óseos por la zona, de ahí que hayan sido localizados en lugares distintos.

Con el hallazgo de ayer durante la batida, las fuentes consultadas confirmaron que el cadáver está casi completo, a falta principalmente de algunas vértebras. Las primeras investigaciones sugieren que se trataría de una mujer joven que podría llevar al menos 10 años muerta, si bien todos estos extremos tendrán que ser comprobados por las pruebas antropológicas que se han iniciado en el IML de Málaga.

Por el momento, se desconoce también la etiología de la muerte ni otros datos identificativos del suceso. Fuentes cercanas al caso precisaron que sólo se podrá saber si tuvo una muerte violenta si el mecanismo de la misma afectó o dañó los huesos la víctima.

Las pesquisas del Instituto Armado se centran en poner nombre y apellidos a la mujer. Para ello, existen dos vías de investigación en las que se trabaja de forma paralela. Por una parte, están los análisis del ADN del cadáver, al que se le han extraído diferentes muestras que ya están siendo analizadas y que se cotejarán con la base de datos.

Al mismo tiempo, los agentes bucean en la lista de desapariciones de los últimos años, con especial interés en los casos considerados «inquietantes» y, por razones de proximidad geográfica, en las denunciadas en las provincias de Málaga, Cádiz y Sevilla.

Si el resultado del ADN coincide con el que se aportó por familiares en alguna de esas denuncias, supondría un avance importantísimo en la investigación, que al menos se centraría ya en una persona. Si, por el contrario, el código genético de estos huesos no está en la base de datos, la deriva del caso se complicaría considerablemente.

El hallazgo del cadáver se produjo sobre las 12.30 horas. «El viernes pasé por allí y estaba todo bien, pero este lunes, cuando salí de la depuradora, miré alrededor y vi una cosa rara. Era un objeto blanco, parecía un juguete de los niños o un balón. Cuando me acerqué, vi que era un cráneo y me asusté. Me dio 'yuyu', se me pusieron los pelos de punta», relata Bartolomé Gallego, el jardinero que encontró los huesos.

El trabajador decidió tomar un par de fotografías con su teléfono móvil y se las envió al administrador de la comunidad, quien le dijo que llamara inmediatamente a la Guardia Civil. Al cabo de unos minutos, las patrullas tomaron la zona y llegó un forense para realizar el levantamiento del cadáver.

El cráneo se encontraba a unos 10 metros de una maleta de viaje de tamaño grande y de una tonalidad entre verde y marrón. No parecía, a simple vista, que hubiese estado enterrada, comenta el jardinero. Alrededor había una bolsa con un sujetador, un mocho de fregona y un pañuelo de mujer con manchas que ahora están siendo analizadas.

En ese perímetro, y en un radio de 10 metros, los agentes del Instituto Armado descubrieron numerosos restos óseos que, a priori, corresponderían al mismo cadáver. También encontraron discos de una sierra radial sin que, por el momento, se hayan podido relacionar con el suceso.

La urbanización donde se han localizado los restos, situada en la zona de Colinas de la Quinta, empezó a construirse hace más de dos años y los primeros vecinos llevan viviendo allí unos seis meses. Hace una década, esa zona estaba sin edificar, de ahí que una de las hipótesis es que el cadáver haya estado enterrado todo este tiempo y que los trabajos de construcción, primero, y la intervención de los carroñeros, después, hayan contribuido a desenterrarlo.

La otra posibilidad es que la muerte se produjera en otro lado y que el cadáver haya sido trasladado desde otro sitio. Los agentes están examinando la marca y modelo de maleta -que está bastante bien conservada- para comprobar si su fecha de fabricación es anterior o posterior a la data de la muerte que determinen los forenses.