Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un agente entra en el coche de la Policía Nacional EP

Hallan muerta a una mujer en un posible caso de violencia de género

La noticia se produce después de que ayer la Guardia Civil detuviese en Huelva a un hombre de 56 años como presunto autor del asesinato de su expareja

EP

Martes, 4 de noviembre 2025, 09:25

Comenta

La Policía Nacional ha hallado muerta este martes a una mujer en Zaragoza en lo que se investiga como un posible caso de violencia de género, según han confirmado a Europa Press fuentes policiales.

El cuerpo sin vida de la víctima se ha encontrado en un domicilio de la calle Privilegio de la Unión, en el distrito zaragozano de San José, han indicado las mismas fuentes, sin que, por el momento, hayan trascendido más detalles del suceso.

La noticia se produce después de que en la jornada de ayer la Guardia Civil detuviese en Moguer (Huelva) a un hombre de 56 años como presunto autor del asesinato de su ex pareja, una mujer marroquí de 47 años de nombre Zahra, en un caso que se investiga también como violencia machista.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Este es el pueblo canario que compite por la iluminación navideña de Ferrero Rocher
  2. 2 El radar que más conductores caza en Canarias: 25.375 multas en 2024
  3. 3 Nuevo éxito de la Policía Nacional en la lucha contra el narcotráfico en Canarias
  4. 4 Condenado a la pena mínima por tener 64 tortugas prohibidas dentro de su finca en San Mateo
  5. 5 Operación Íncubo: José Luis S. P. reconoció practicar sexo a cambio de «dinero, cocaína o hachís»
  6. 6 La Aemet da la mala noticia para los próximos meses en Canarias
  7. 7 Torres y el informe de la UCO: De no conocer a Pérez a ver los pagos con ella y la cena en Madrid con Aldama
  8. 8 «Caos» en la estabilización del personal de enfermería de la sanidad canaria
  9. 9 Ángel Víctor Torres a Koldo: «Estoy encima de tu pago. Ya está validado el material»
  10. 10 «Si quitar a Teodoro para poner a Carmelo era la solución, se han equivocado»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Hallan muerta a una mujer en un posible caso de violencia de género

Hallan muerta a una mujer en un posible caso de violencia de género