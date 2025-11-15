Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Los servicios de emergencias, en el lugar de los hechos. Efe

Hallan a dos personas muertas con signos visibles de violencia en Madrid

La Guardia Civil está investigando lo sucedido en el municipio de Alpedrete, y no descarta ninguna hipótesis

EP

Sábado, 15 de noviembre 2025, 16:30

Comenta

Emergencias 112 Comunidad de Madrid ha informado este sábado del hallazgo de dos personas muertas de 60 años, un hombre y una mujer, con signos visibles de violencia en el municipio de Alpedrete.

Según han informado los servicios de Emergencias, se han encontrado los cuerpos en un chalet de la calle de la Jara del municipio. El equipo médico del Summa 112 solo ha podido confirmar el fallecimiento de las dos personas.

La llamada a Madrid 112 se ha producido a mediodía y la Guardia Civil se encarga de investigar lo sucedido. Según han informado a Europa Press fuentes de la Benemérita, no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido.

