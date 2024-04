Hallan el cuerpo de una mujer desaparecida en enero sobre una tumba del cementerio de Zaragoza

El cadáver de la anciana desaparecida desde el pasado 1 de enero en Zaragoza ha sido hallado tendido sobre una tumba en el cementerio de Torrero de la capital aragonesa.

El cadáver de Rosa María Giménez Wangtiang, la anciana de 84 años a la que buscaba el Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, fue encontrado el viernes por la mañana por un operario del cementerio encima de una lápida del camposanto en avanzado estado de descomposición. El empleado inmediatamente llamó a la sala del 091 de la Policía para informar sobre el hallazgo.

Entre las pertenencias que estaban junto al cuerpo había efectos personales y tarjetas que permitieron su inmediata identificación a la espera de que las pruebas forenses certifiquen que, como todo apunta, que efectivamente el cuerpo es el de la octogenaria.

El cuerpo no tiene indicios de violencia, aunque habrá que esperar a las pruebas forenses que se realizan en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa) para conocer la razón del fallecimiento

Sin noticias

La familia de la mujer denunció la desaparición después de que saliese de su casa la mañana del día de Año Nuevo y no se volviese a tener noticias de ella. Según informa 'Heraldo', la mujer desapareció el 1 de enero de 2024 tras pasar la Nochevieja con su hija en el barrio de Las Delicias. Por la mañana del día de Año Nuevo salió del domicilio y nunca más se la volvió a ver ni se supo nada de ella. Su familia denunció su desaparición ante la Policía Nacional y la asociación Sos Desaparecidos se hizo eco de la misma pidiendo ayuda ciudadana para localizarla, dada su “alta vulnerabilidad”. Desde que se perdió su pista no se había producido ningún movimiento bancario y no llevaba teléfono móvil.

El Centro Nacional de Desaparecidos (Cndes), dependiente del Ministerio del Interior y que gestiona la coordinación del sistema de personas desaparecidas empleado por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, todavía tiene colocada la ficha de la desaparición de Rosa María, ya que hasta que la persona a la que se busca no está identificada oficialmente continúa en ignorado paradero.