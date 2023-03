Los hackers del ataque al Clínico exigen 4,5 millones al Govern La Generalitat de Cataluña asegura que no pagará ni un céntimo

Los hackers que cometieron el domingo pasado un ataque contra el sistema informático del hospital Clínico de Barcelona exigen al Govern el pago de un rescate de 4,5 millones. Los piratas informáticos de Ransom House amenazan al Gobierno catalán con publicar datos de pacientes del centro médico.

La Generalitat, en cualquier caso, ha asegurado este viernes que no pagará ni un céntimo. No solo eso, el Govern ha afirmado que no ha iniciado negociación alguna con los ciberdelincuentes. El ataque informático ha dejado esta semana patas arriba el mayor hospital de Cataluña junta al Valle de Hebrón, también en Barcelona.

Cinco días después del golpe, el Clínico aún se resiente. Ha recuperado, eso sí, el 90% de la actividad quirúrgica compleja, el 40% de la que es menos compleja, el 70% de las consultas externas, que se cancelaron por completo, y se ha reactivado el servicio de urgencias para ictus e infartos. La unidad de radioterapia aún tendrá que esperar hasta la semana que viene para volver a ponerse en marcha. Los ciberdelincuentes robaron cuatro terabytes de datos sanitarios. Salud asegura no obstante que no se ha puesto en riesgo la base de datos estructurales del Departamento, donde está la historia clínica compartida de los clientes.