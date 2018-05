Guías caninos, el olfato más policial

Entrenamiento diario

Un juego que los agentes se encargan de fomentar y apuntalar con entrenamientos y prácticas diarias. «En el día a día aprovechamos las requisas reales para que practiquen. Siempre tienes un lugar para ponerle una práctica al perro, porque al final el can busca. Tienes que encontrar el momento de darle una salida, ponerle algo para que lo encuentre y juegue, para que no se frustre si no encuentra nada. Eso lo tienes que hacer de forma muy constante. El guía que consiga ese vínculo entre él, el juego y el animal conseguirá que sea el mejor perro», sostiene Romero.

Antes los perros han tenido que pasar una formación propia para prepararlos para cada una de las especialidades con las que cuenta la unidad. El entrenamiento es el mismo, lo único que cambia para cada especialidad es el olor que les ponen para buscar y el tipo de señalización. «La preparación es siempre como un juego, fomenta los instintos de caza y de presa, se les aviva muchísimo, y jugar, jugar y jugar. Luego el olor que quieras conforme a la especialidad a la que lo vayas a destinar. La señalización para explosivos tiene que ser pasiva, no puede ni ladrar, ni moverse, ni tocar el objeto, lógicamente, porque podría explosionar, para restos humanos o para personas de rescate vivas, el perro tiene que ladrar cuando llega al sitio, porque a lo mejor estamos cubriendo un área grande y no tenemos al perro localizado visualmente. Los de drogas pueden hacer la señalización en pasivo o en activo. Está de moda una señalización mixta, que es que se sienta y te marca un poco con la patita o en activo, que rasca», explica Romero.