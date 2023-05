La Guardia Civil investiga seis pinchazos denunciados en un concierto en Almería

La Guardia Civil de Almería ha abierto una investigación ante la denuncia presentada por seis mujeres de distintas edades, cinco de ellas menores, que pusieron en conocimiento de los agentes que habían recibido un pinchazo durante el concierto de Juan Magán, celebrado anoche ante más de 20.000 personas en el entorno del Teatro Multiusos de Huércal de Almería.

Fuentes de la Comandancia han confirmado a IDEAL que los hechos, denunciados en el puesto de la Guardia Civil de Huércal de Almería, están siendo investigados «a la espera de diagnósticos médicos» toda vez que no se han producido detenciones.

Numerosos vídeos se están haciendo virales en las redes sociales ya que el propio artista tuvo que parar el concierto tras tener conocimiento de los hechos. «Quiero conocer a los salvajes que pinchan a las niñas en los eventos para comunicarme con ellos en su mismo idioma de violencia. En este caso no se aplica 'violencia no se combate con violencia'», ha escrito, de hecho, el afamado DJ en una historia en su cuenta de Instagram.

«De repente, como a mitad del concierto, los que estaban al principio empezaron a salir corriendo. Al preguntar qué pasaba nos dijeron que estaban dando pinchazos», relata una asistente al evento a IDEAL que ha preferido salvaguardar su identidad. «Había varias niñas llorando, no sé si porque estaban asustadas o porque les había ocurrido algo», añade.

«Lo que más hubo fue caos y nerviosismo al extenderse la voz y ver qué pasaba todo eso. Yo no vi mucha seguridad y había una barbaridad de gente que si allí llega a pasar algo gordo... no sé qué hubiera ocurrido. Mis amigos vieron que la ambulancia atendió, al menos, a cuatro personas por desmayos porque había tanta, tanta gente, que no se podía ni respirar y eso que era al aire libre», concluye.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Huércal de Almería han tratado de quitar hierro al asunto y han emitido un comunicado «aclaratorio» para «transmitir tranquilidad».

El escrito, que consta de cinco puntos, asegura que «los servicios médicos tuvieron que atender a varias personas a causa de mareos, descartando cualquier pinchazo real y sintomatología asociada a estos, e incluso se trasladó a dos personas al Hospital Universitario Torrecárdenas por ansiedad y embriaguez. Desde Policía Local tampoco se ha notificado ninguna denuncia».

Indica, además, que el concierto «cumplía con todas las condiciones de seguridad requeridas para la organización del mismo» y que el dispositivo de seguridad incluía agentes de Guardia Civil y Policía, Protección Civil, además de una empresa privada de seguridad, personal de la empresa productora, servicios médicos, equipo de gobierno y personal municipal, «que velaron en todo momento por la seguridad de los asistentes y que actuaron rápida y eficazmente ante todos los avisos que llegaron».

Recuerda el Consistorio que «en situaciones así pueden producirse hechos desagradables, por lo que rogamos la máxima precaución y ante cualquier situación extraña lo comuniquen rápidamente a las fuerzas de seguridad».

Por último añade que desde el Ayuntamiento de Huércal de Almería van a estar «siempre atentos y velando por todos para que sigan disfrutando plenamente de estas fiestas con la máxima tranquilidad».