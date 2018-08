Pedro llevaba 10 años comprando el número de lotería 19257, pero este 18 de agosto la suerte no estuvo de su parte. El número tocó, pero Pedro no fue a comprarlo. Su lotera, María José, no dudó en llamarlo e informarle de que le debía los 6€ del boleto de aquel día, para finalmente comunicarle que el número estaba premiado. En aquella llamada, ambos lloraron de alegría.