Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: última hora de la Aemet, un centenar de incidencias y clases suspendidas
Vito Quiles a su llegada a la Plaza de la Victoria. Cober

Un grupo de jóvenes irrumpe en Mesa y López contra el acto de Vito Quiles: «Canarias será la tumba del fascismo»

La gira del agitador político recala en la Plaza de España, Mesa y López, en lugar de en la universidad, por la suspensión de las clases por la borrasca Claudia

Dánae Pérez Perdomo

Dánae Pérez Perdomo

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 13 de noviembre 2025, 18:24

Una docena de furgones de la Policía Nacional mantiene blindada la Avenida José Mesa y López en la tarde de este jueves, con motivo de la parada del tour universitario de Vito Quiles en la Plaza de España.

Vito Quiles llega con retraso a su cita con la capital grancanaria —este jueves a las 18.00 horas—, ataviado con la camiseta de la UD Las Palmas, lo que desató el furor de sus seguidores. La «movilización masiva» que prometió el agitador político se tradujo en unas 250 personas, según fuentes policiales, de diferentes edades.

Lo primero que hizo Quiles al llegar a la Plaza de España, en la Avenida José Mesa y López, fue dirigirse a la concentración antifascista, encabezada por un grupo de jóvenes, enarbolar la bandera española y besarla.

Las proclamas de simpatizantes y contrarios a sus ideas se cruzaban. De un lado, «prensa española manipuladora —pese a que en propio Quiles se autodenomina periodista—», «no se te oye, rojo, no se te oye» o «puto rojo el que no vote». Del otro, «Canarias será la tumba de los fascistas» o «en Canarias, fuera fascismos».

Quiles se dirigió a su 'público', asegurando que «Las Palmas es española» y calificando su tour universitario como un «absoluto clamor», destacando la convocatoria lograda en la isla redonda pese a la escasa «antelación».

