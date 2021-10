«Beatriz está convencida de que Tomás se suicidó»

El entorno familiar de Beatriz ha querido trasladar un mensaje de agradecimiento a través de las redes sociales por el apoyo y la fuerza recibida:

«Cuando creamos estas redes sociales nunca imaginamos el cariño y apoyo que iban a tener, y a pesar de lo duro que han sido estos meses ha sido gracias al amor de todos ustedes que Beatriz ha podido seguir adelante.

Por eso, cuando les pedimos firmar en Change.org para que el buque Ángeles Alvariño no cesara la búsqueda confiábamos en que estuvieran con nosotros, pero una vez más, superaron nuestras expectativas. No ha podido ser, y Anna y Tomás no han aparecido. Pero Beatriz como ya ha dicho, agradece muchísimo la gran labor que ha desempeñado la Guardia Civil, la tripulación del barco y los tantos profesionales que han ayudado en esta búsqueda. Además, entiende que se ha hecho todo lo que se ha podido y que gracias a ese gran trabajo al menos se supiera la verdad.

Por eso, de corazón, de parte de Beatriz muchísimas gracias, igual que esperamos jamás se olviden Anna y Olivia, Beatriz jamás olvidará que no está sola».

Por su parte, el portavoz de Zimmermann, Joaquín Amills, ha declarado que Beatriz «está en paz y agradecida, y también está convencida de que Tomás se suicidó». Para Amills, «encontrar a Olivia fue un milagro, fue un regalo a toda la sociedad. Gracias a ella pudimos saber lo que era la violencia vicaria».

El portavoz lamenta que «se ha perpetuado a este asesino sin poner el punto y final», a la vez que lamenta que «todos los días recibimos llamadas de gente que lo ve por todas partes. Hay avistamiento a diario».