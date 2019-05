Graba a su bebé fumando en Instagram

En la grabación se aprecia cómo la mujer coloca entre los labios del pequeño un cigarrillo ya prendido. Este lo tira al suelo, presumiblemente contrariado por el sabor y la sensación, pero la madre vuelve a colocárselo una vez más en la boca y el niño casi termina por comérselo. Esta actitud ha levantado un aluvión de críticas de numerosos usuarios condenando el hecho.

Ante la polémica, la madrileña no ha tardado en reaccionar y se ha justificado en Instagram con otra publicación tratando de explicarse. «Quiero pedir perdón [...] No tiene ninguna gracia y estoy muy arrepentida», escribe. Así, afirma que cada vez que el bebé observa a un cigarrillo en las manos de su padre, si tira sobre él «como si fuera comida», por lo que pensó que podría disuadir al pequeño del tabaco llevándoselo a la boca, «como la madre que echa pimienta al chupete para que el niño le coja asco».

Consciente del error, concluye: «Soy una madre que da la vida por su hijo y no quiero que se me juzgue por un error que he cometido. Lo siento de corazón».