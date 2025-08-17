Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pedro Sánchez, y Alfonso Rueda (c-i), en el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense. EFE

Golpe de calor en la comparecencia de Sánchez desde Galicia en el día más caluroso del verano

El presidente del Gobierno se ha visto obligado a interrumpir su rueda de prensa para que los sanitarios atendiesen a una periodista tras sufrir un mareo

C.P.S.

Domingo, 17 de agosto 2025, 14:00

Las temperaturas récord de este domingo -que juegan en contra de la grave ola de incencios que asola España desde hace más de una semana- ... ha interrumpido en la rueda de prensa ofrecida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, desde el Centro de Coordinación Operativo Contraincendios de Ourense.

Este contenido es exclusivo para registrados

Publicidad

Top 50
  1. 1 El impacto de la estabilización en Educación: 567 interinos canarios, sin destino el próximo curso
  2. 2 ¿Existe el barco nodriza de los cayucos?
  3. 3 El gas radón obliga a miles de autónomos isleños a instalar contadores y controlarlo
  4. 4 ¿Qué alineación sacará la UD Las Palmas ante el Andorra? Luis García define sus jerarquías
  5. 5 Las Torres planta su protesta en La Barra
  6. 6 Dónde saborear Gran Canaria, según Pablo Llinares gerente de Turismo de Gran Canaria
  7. 7 El humor de Morgan de este domingo 17 de agosto
  8. 8 Abran paso a la UD de Luis García
  9. 9 «Es culpa de quien gobierna que la riqueza se distribuya tan mal»
  10. 10 Hasta siempre, Atilio

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Golpe de calor en la comparecencia de Sánchez desde Galicia en el día más caluroso del verano

Golpe de calor en la comparecencia de Sánchez desde Galicia en el día más caluroso del verano