El grafitero argentino Francisco Bosoletti restauró en 207 el mural más famoso dedicado al 'Pibe de Oro'. Félix Morquecho

El gol póstumo de Maradona

Crece el turismo en Nápoles ·

Tras la muerte hace cinco años del astro argentino, millones de personas visitan la plaza donde se le venera como a un dios

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 29 de noviembre 2025, 14:08

«Hemos venido aquí a rezar. ¡Vamos chicos, por Maradona!» La emoción de los adolescentes, provenientes del norte de Italia y disfrutando de un viaje ... de estudios por Nápoles, explota cuando llegan a una plazoleta situada en medio de los Quartieri Spagnoli, un barrio del centro de esta ciudad del sur de Italia donde, hasta hace pocos años, pocos turistas se atrevían a aventurarse debido a sus elevados niveles de delincuencia. La muerte del futbolista Diego Armando Maradona hace cinco años lo cambió todo: hoy este lugar se ha convertido en un destino ineludible para el turismo gracias al mural del 'Pelusa' que luce en uno de los edificios de viviendas que se asoman a esta plazoleta, de propiedad privada y que se utilizaba antes como garaje.

