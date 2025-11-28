Gobierno de Canarias y Loro Parque Fundación firman un protocolo de colaboración para la conservación del litoral canario El acto, celebrado en el acuario Poema del Mar en Las Palmas de Gran Canaria, reunió a representantes institucionales y del Grupo Loro Parque en un encuentro que subrayó el compromiso común con la protección del medio marino, la gestión coordinada del litoral y la educación ambiental

El Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Costas y Gestión del Espacio Marítimo, y Loro Parque Fundación firmaron este viernes, en un acto celebrado en las instalaciones del acuario Poema del Mar, un protocolo de colaboración destinado a fortalecer la protección del litoral, impulsar la sensibilización ambiental y promover acciones conjuntas en todas las islas.

El acto contó con la presencia del director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, y del presidente de Loro Parque Fundación, Christoph Kiessling, además de representantes de ambas entidades y colaboradores vinculados a programas de conservación marina.

El acuerdo establece un marco de cooperación orientado al desarrollo de jornadas de limpieza de playas, programas educativos, actividades científicas y acciones de sensibilización dirigidas a la ciudadanía y, especialmente, al ámbito escolar. Estas iniciativas se apoyan en el programa «La arena de nuestras playas», impulsado por Loro Parque Fundación, centrado en la reducción del impacto de los plásticos, la educación ambiental y la participación activa en la conservación del litoral canario.

El director general de Costas del Gobierno de Canarias, Antonio Acosta, afirmó que este acuerdo, «nos permitirá avanzar en la conservación, la educación ambiental y el conocimiento científico de nuestras costas, el Gobierno de Canarias refuerza su compromiso con la protección del litoral. La colaboración con Loro Parque Fundación nos brinda la oportunidad de sumar capacidades y ampliar el impacto de las acciones que favorezcan la limpieza, el análisis de residuos y los programas de sensibilización dirigidos a la ciudadanía».

«Cuidar nuestro litoral es una tarea colectiva que requiere coordinación, responsabilidad y participación social. Este protocolo establece un marco estable de trabajo que nos ayudará a llegar a más personas, generar mayor conciencia y proteger un entorno marino que forma parte esencial de la identidad de Canarias. Con esta alianza damos un paso

decisivo para asegurar que nuestras costas continúen siendo un patrimonio natural vivo y protegido para las generaciones futuras», añadió Acosta.

El presidente de Loro Parque, Christoph Kiessling, destacó la relevancia del acuerdo y el compromiso de Loro Parque Fundación con la salud del entorno marino «este acuerdo es la continuidad natural de un trabajo que llevamos desarrollando desde hace años. Hemos recorrido playas de todas las islas junto a miles de voluntarios, estudiantes y colectivos ciudadanos, y hemos visto de primera mano cómo la educación y la implicación social pueden transformar nuestros ecosistemas costeros.»

Asimismo, subrayó la importancia de reforzar la colaboración entre instituciones y entidades dedicadas a la conservación «la protección del litoral canario requiere compromiso, recursos y, sobre todo, coordinación. Con este acuerdo damos un paso decisivo para multiplicar el impacto de las acciones que ya venimos impulsando: limpiezas, análisis de residuos, estudios de microplásticos y programas educativos que están logrando que las nuevas generaciones comprendan y protejan su entorno».

«El verdadero motor de este proyecto siempre ha sido la gente. Cada bolsa de plástico recogida, cada dato científico recopilado, cada niño que aprende por qué debemos cuidar el océano. Y con este marco de colaboración podremos llegar más lejos y llegar a más personas», añadió Kiessling.

El acuerdo contempla, entre otras acciones la organización de jornadas de limpieza de playas y espacios costeros; actividades educativas y de sensibilización, dirigidas especialmente a escolares y colectivos ciudadanos; registro, análisis y evaluación de residuos, incluidos micro plásticos, y la elaboración de informes sobre los resultados; y la difusión conjunta de las actuaciones en canales institucionales, garantizando el reconocimiento mutuo de las entidades participantes.

El protocolo, de carácter no contractual y sin implicaciones económicas, tendrá una vigencia inicial de un año, prorrogable mediante acuerdo entre las partes. Para asegurar su correcta ejecución, se creará una comisión de seguimiento, encargada de evaluar los avances, revisar los resultados y proponer nuevas líneas de actuación en materia de conservación del litoral.

Este nuevo acuerdo se suma a la trayectoria de cooperación desarrollada en los últimos años entre las administraciones públicas para la protección y gestión integrada del litoral canario. El convenio refuerza el enfoque de colaboración institucional y organizaciones mediante acciones centradas en la protección ambiental, el trabajo científico, la participación ciudadana y la educación para la conservación del litoral.