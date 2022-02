Ginecología y Obstetricia exige garantías para las guardias en Urgencias del Insular

La crisis en el Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI) continúa. Ahora son los facultativos especialistas de área del Servicio de Obstetricia y Ginecología del Materno los que cuestionan la decisión de la dirección médica de recurrir a los servicios Quirúgicos y de Especialidades, como es el caso, para reforzar las guardias de Urgencias ante el incremento de la presión asistencial por la covid-19.

Los profesionales del Materno-Infantil, que también han recibido por escrito la orden de Dirección Médica de prestar asistencia presencial en Urgencias del Insular, recogen firmas en un documento, que entregarán mañana a los responsables de la gestión del complejo, en el que explican su desacuerdo con esta medida que, por otro lado, no se niegan a acatar, según señala Alicia Martín, jefe del servicio.

Se suman así a los 110 profesionales cirujanos, anestesistas y urgenciólogos, entre otros, que han trasladado su disconformidad con la aplicación de esta medida al Servicio Canario de Salud (SCS), aunque en este caso además han solicitado la dimisión de la cúpula del complejo hospitalario.

Sin embargo, en el escrito exigen a la responsable de la dirección médica, Mercedes Prieto, que les explique por escrito «cuáles serán las funciones» que deben desarrollar durante de las guardias, se especifique «quién será» el responsable de referencia de dicho servicio en cada turno de trabajo y la «duración» de esta medida, toda vez que la incidencia de casos está en descenso y «de cara a planificar la actividad del servicio» en el que ejercen.

En el mismo escrito, además, solicitan «formación y capacitación profesional» para tareas tan diferentes a las que desempeñan en su especialidad mediante «sesiones de actualización, difusión de los protocolos del área de Urgencias en las materias a tratar o como considere oportuno, en aras de garantizar la seguridad de los pacientes».

Los especialistas en Obstetricia y la Ginecología reclaman asimismo que la dirección gerencia asuma por escrito la «responsabilidad de los errores -que no están cubiertos por su póliza de seguro de Responsabilidad Civil- que puedan derivarse de nuestro desempeño profesional en un área no objeto de nuestra formación continuada y actualización desde hace años«.

Martín explica que la formación profesional en los diversos campos de la Obstetricia y la Ginecología les «puede limitar para el correcto diagnóstico y tratamiento« de algunas patologías pertenecientes a otras especialidades, «lo que nos da una sensación de inquietud máxima porque, obviamente, no lo controlamos«. «Y no podemos olvidar que nuestro Seguro de Responsabilidad Civil no cubre la asistencia en áreas distintas a las aseguradas», asevera.