El gigante del mar llega a España El Wonder of the Seas, un crucero con capacidad para 6.988 pasajeros y una tripulación de 2.300 personas, atraca este sábado en Málaga tras estrenarse en una travesía trasatlántica con unos 4.000 viajeros

El crucero Wonder of the Sea.

A las ocho de la mañana de este sábado, día 30, está prevista la llegada del nuevo gigante del mar, el Wonder of the Seas, al puerto de Málaga con unos 4.000 viajeros a bordo, según los datos de la compañía. Será el fin de su primera travesía trasatlántica, que inició en Miami, y el primer contacto con el Viejo Continente y con España, donde tendrá durante la temporada de verano su base en Barcelona. Los malagueños podrán inmortalizar este crucero, de la naviera Royal Caribbean y considerado como el más grande del mundo, hasta las seis de la tarde, hora en la que tiene previsto partir hacia Cartagena. Los datos de esta ciudad flotante, con posibilidad de reunir en su interior a tantas personas como habitantes pueden tener pueblos malagueños como Pizarra, Campillos o Archidona, son de vértigo.

El Wonder of the Seas, el nuevo alarde de tecnología naval de 236.857 toneladas, con sistemas de ahorro energético y de herramientas para avanzar en sostenibilidad, tiene de eslora 362 metros, es decir, es tan largo como tres campos y medio de fútbol, y de ancho como un terreno de juego con sus 64 metros. En sus 16 cubiertas alberga camarotes de muy diferentes niveles con una capacidad máxima para 6.988 pasajeros, que podrán disfrutar de una oferta de ocio tan singular como la del tobogán más alto en el mar, bautizado como 'The Ultimate Abyss', o una tirolina de diez metros de altura. Estos viajeros serán atendidos por una tripulación de más de 2.300 personas. El barco reúne una variedad de propuestas gastronómicas en su veintena de restaurantes y bares y dispone de cuatro piscinas y hasta una cubierta reservada a clientes exclusivos, con camarotes de cinco estrellas, que como en el resto cuenta con vegetación natural al contar con 20.000 plantas.

El Wonder of the Seas no sólo es el crucero más grande, sino que también está considerado el más innovador. «Este barco redefinirá de un modo increíble el sector los cruceros. La llegada a nuestra excelente flota continuará posicionando a nuestra compañía como líder en la industria gracias a las nuevas instalaciones y a la innovación», explica Jason Liberty, presidente y CEO de Royal Caribbean Group, que insiste en que «es una forma más de ofrecer vacaciones memorables, de primer nivel, y de un modo responsable a pasajeros de todo el mundo». A lo que Michael Bayley, presidente y CEO de Royal Caribbean International, añade que «el nuevo Wonder, además de llevar la icónica clase Oasis a un nuevo nivel de innovación y de aventura».

Hay que recordar que la compañía Royal Caribbean International recibió a finales de enero este gigante del mar, que dispone de la tecnología más innovadora hasta la fecha. Después de tres años de construcción en el astillero Chantiers de l'Atlantique, de la localidad Saint-Nazaire, la entrega del buque se celebró en Marsella, tras lo que el crucero realizó su debut oficial en Fort Lauderdale, Florida, el pasado 4 de marzo para realizar salidas de siete noches en el Caribe antes de llegar a Barcelona y Roma, donde tendrá base en Europa para ofrecer este verano itinerarios por el Mediterráneo.

Novedades

Royal Caribbean destaca como principales novedades que ofrece el que es el quinto barco de la revolucionaria clase Oasis sus ocho vecindarios, en el que por primera vez incluye el 'Suite Neighborhood', destinado a los pasajeros de la clase 'Royal Suite' y en el que estos exclusivos viajeros disfrutarán de un área con piscina, bar y espacios con tumbonas y zonas de relax, junto al restaurante privado Coastal Kitchen, el 'Suite Lounge', y la 'Ultimate Family Suite', más amplia y con capacidad para una familia de hasta diez miembros.

También dispone de una nueva zona acuática infantil con juegos de temática submarina donde podrán, además, disfrutar de numerosas aventuras gracias a los toboganes, el rocódromo y un mural táctil con juegos interactivos. La naviera resalta también el 'The Vue Bar' donde asegura que «se podrán disfrutar de las mejores 'happy hours' en este bar sobre una plataforma flotante, desde la que se puede contemplar una visión panorámica del océano durante el día, y disfrutar al atardecer de los colores que proyecta la puesta de sol sobre su techo de mosaicos».

Además, señala la nueva 'Caribbean Pool Deck', que ofrece emociones caribeñas, con un bar junto a la piscina o tres toboganes acuáticos, un parque de agua infantil y tumbonas al pie de la piscina con música en directo.

El barco, tras partir de Málaga, se dirige hacia su base en Barcelona desde donde ya este mes de mayo hará cruceros de siete noches, junto con Roma, desde el Mediterráneo occidental con escalas en destinos como Nápoles, Florencia, Palma de Mallorca y la Provenza.