Tejeda es uno de los municipios grancanarios que pierde población de forma continuada desde que cambió en censo, en 1986. Entonces vivían allí 2.552 personas. El 1 de enero de 2021 estaban empadronadas 1865, es decir, un 26,9% menos (687 personas). Al compararlo con una década antes la bajada es de un 11,9%.

La Villa de Moya, en cambio, ha logrado revertir la pérdida de población. Entre 1986 y 2021 perdió un 9,5%, pasando de los 8.663 habitantes a los 7.833, pero en los últimos años ha ido atrayendo a más vecinos y vecinas de tal forma que entre 2019 y 2021 ha ganado 137 residentes.

El alcalde de Tejeda, Francisco Juan Perera Hernández, asegura que les preocupa la despoblación del municipio. «Tenemos una población de avanzada edad y el relevo generacional es dispar. Son más los que se marchan que los que llegan. Y también se va gente mayor que se muda con sus familias a otros lugares porque sus descendientes están intranquilos al ver que sus padres están solos en sus hogares. Y la población joven sale a estudiar una carrera universitarias o FP y tiene que buscarse un trabajo acorde a lo que han estudiado, pero el 90% consigue trabajo fuera del municipio», lamenta. Además, está el hecho de la «lejanía».

Las carreteras, añade, «deben mejorarse, no queremos una autovía, pero sí más seguridad y reducir un poco la distancia. Eliminar 20 curvas nos quita dos kilómetros y el tiempo de desplazamiento se vería reducido. No es hacer una autovía, no queremos perder nuestra singularidad, nuestra idiosincracia de pueblo. Si nos ponemos a diez minutos nos convertimos en un pueblo dormitorio». añade Perera.

Pero, además, Tejeda tiene otro hándicap: la vivienda. Según el alcalde, los propietarios ven «más rentabilidad en destinarla al turismo como vivienda vacacional o rural» y la gente que se independiza no puede alquilar y termina marchándose. Por eso, dice, están trabajando en «construcción de viviendas. El turismo está creando riqueza y puestos de trabajo pero también nos trae ese inconveniente». Y la climatología, advierte, «también influye. Tenemos inviernos con temperaturas con cerca de cero grados y nuestras viviendas no están preparadas».

Raúl Afonso , alcalde de Moya, demanda más diversificación en la implantación de las infraestructuras que planifican las administraciones insular y regional. «Si van a hacer residencias que no las hagan todas en la ciudad, si la hacen aquí vendria gente a trabajar y a lo mejor con el tiempo se quedan a vivir aquí», explica. Moya ha logrado aumentar su población gracias a viviendas de alquiler que estaban «medio abandonadas» y «se negoció con el Gobierno canario que esas 38 viviendas las pusiera Visocan en régimen de alquiler. Hemos aumentado en 70 personas la población».

También la pandemia a contribuido a explotar los atractivos de vivir a 25 minutos de la capital grancanaria en «una casa con terreno». Después del confinamiento «aparecieron carteles que pasaron del 'Se vende' al `Se busca'», explica Afonso. «Muchos como segunda residencia. Pero otros han decidido quedarse a vivir en Moya».

Coincide con el alcalde de Tejeda en que es importante mejorar las carreteras. «Tenemos unos tramos de vías que queremos mejorar, mejores conexiones. Hemos conseguido algunos avances como la carretera que llega al casco. Pero en días de lluvia, por ejemplo, La carretera que viene por Dragos se cierra, y la 350, la de Azuaje, que une Firgas con Moya tambiénse debe cerrar, entonces solo nos queda llegar por la carretera de Cabo Verde y esa no está tan adaptada como las otras dos», lamenta.

Con las viviendas vacacionales no ha notado problemas el alcalde. Hay vivienda rural y a veces por conocer esa viviendas la gente quiere después quedarse en Moya, añade.