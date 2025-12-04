Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Un miembro de la UE rastrea la zona cero de la peste porcina. Efe

El Govern afirma que la gran mayoría de los 50 jabalíes hallados muertos han dado negativo de peste porcina

La Generalitat catalana insiste en el factor humano como origen del brote

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 4 de diciembre 2025, 09:58

El Gobierno de la Generalitat ha tratado de trasladar un mensaje de tranquilidad respecto al brote de peste porcina africana declarado en la provincia ... de Barcelona. El consejero de Agricultura, Òscar Ordeig, ha asegurado este jueves que la «gran mayoría» de los 50 jabalíes hallados muertos en el radio de 20 kilómetros en el perímetro barcelonés han dado negativo del virus. Según el consejero catalán, es «normal» encontrar animales sin vida. Algunos han podido ser sacrificados, otros atropellados o también han podido fallecer por otra enfermedad.

