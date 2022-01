«Sin ganadería ni agricultura, comeréis basura». Esta es una de las pancartas que encabezan, adosadas a los tractores llegados desde Asturias a Madrid, la manifestación que en estos momentos se está celebrando en La Castellana, en pleno centro de la capital. Más de quinientas asociaciones del entorno rural de toda españa participan a estas horas en la protesta, centrada, aunque no exclusivamente, en las dificultades que están teniendo ganaderos y agricultores para que sus explotaciones sean rentables, dado que a los bajos precios que habitualmente reciben por sus productos se suma en el último año una fuerte carestía de sus costes (y también cierto desabastecimiento), por la inflacción de la energía (electricidad y combustibles), los piensos, los abonos, la maquinaria agrícola y sus repuestos y un sinfín de costes adicionales, así como por el exceso de burocracia que lastra su actividad y por la competencia desleal de los productos importados de países con menores garantías sanitarias y laborales.

De hecho, en el comunicado conjunto que se leyó antes de iniciar la manifestación, se explica que «el país no socio de la Unión Europea tiene más ventajas comerciales que el socio. El libre comercio destruye las características principales del libre mercado, de su justa y libre competencia. Las importaciones masivas no vienen a complementarnos, sino a sustituirnos». También se quejan de que « no se está haciendo caso a la segundo principio basico de la pac. La preferencia por los productos de procedencia comunitaria».

Un mensaje a los consumidores

Los manifestantes, que se cuentan por miles, hacen gala de que «el campo nunca falla», y recuerdan a los consumidores que «no lo hizo ni con la pandemia, ni con desastres como 'Filomena'», en clara referencia a los consumidores, que con sus decisiones de compra determinan la marcha del sector. «No puede ser que un litro de leche cueste menos que uno de agua», reiteran, haciendo ver, por una parte, que los ganaderos de vacuno de leche cobran precios irrisorios por su producción (no llega a los 40 céntimos, y en muchos casos se acerca más a los 30 que a los 40) y que «en los lineales de los supermercados muchas veces tiran los precios de la leche para atraer a los clientes y que luego se dejen los cuartos en el resto de la oferta del supermercado». Ese uso de la leche como producto reclamo les indigna especialmente, por lo que de desprecio a su trabajo y al valor del producto supone, cuando «la leche es un producto esencial para la alimentación humana, y cuanto mejor se pague, de mejor calidad la podremos suministrar».

La manifestación se encamina ahora, sin mayores incidentes, hacia la plaza de Atocha, donde concluirá con una concentración ante la sede del Ministerio de Agricultura, al que solicitan una reunión para exponer sus quejas y reclamaciones.