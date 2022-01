Gamá sobre las declaraciones del obispo: «La Iglesia no debería causar dolor»

«La iglesia no debería tener representantes como este que causan dolor, la fe que nos queda es que la sociedad actual no es reflejo de estas opiniones», afirmó ayer la portavoz del Colectivo Gamá LGTB, Cristina Hernández en referencia a las declaraciones del obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez. El representante de la Diócesis Nivariense señaló en una entrevista en la Television Canaria que la homosexualidad era un «pecado mortal» , y añadió que para que una cosa sea pecado mortal hace falta que «sea consciente de que lo es, segundo, que lo haga libremente, y que no esté condicionado por nada». Como ejemplo dijo que «es como la persona que bebe y hace cualquier disparate y luego alega que estaba bebido; lo que tiene que hacer es no beber para no hacer lo siguiente, porque lo que hizo fue sin darse cuenta».

«No toleramos ni aceptamos estas acciones LGTBIfóbicas, ni la voz que se le está dando en medios públicos a personas sin formación en diversidad y sexualidad. En nuestro día a día preferimos seguir en positivo haciendo caso omiso a este tipo de declaraciones. No obstante, se está hablando de personas y familias enteras que esta persona –en referencia al obispo– ha atacado y hace daño», explicó la portavoz y responsable de prensa de Gamá.

Hernández abundó en que «no hay que olvidar que quienes le pueden escuchar en el medio el público puede ser una señora de 70 u 80 años que pueda ver a su nieto y pensar que aunque es la persona que quiero, es mi familia, la persona a la que confío mi fe, la institución, me esta diciendo cosas feas de la persona a la que quiero. No podemos deshumanizar esos argumentos. Está hablando de personas».

En esa línea se manifestó también ayer el director del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia y responsable de Internacional de la Federación de Organizaciones LGTB, Rubén López, quien en declaraciones a Efe dijo que las palabras del obispo de Tenerife, lo único que provocan es dolor a los creyentes.

Rubén López, que es vulcanólogo del Instituto Geográfico Nacional (IGN), asegura que estas afirmaciones «hacen mucho daño a mucha gente creyente y lo único que hacen es perjudicar».

Por ello, indica que las rechaza plenamente y las condena pues, insiste, lo único que hacen es generar dolor a quien cree.

Asimismo, admite que le apena que se siga «a estas alturas» y «en pleno siglo XXI» con este tipo de declaraciones.

No es la primera vez que el obispo de Tenerife hace declaraciones homófobas e incluso ha llegado a acusar a los menores de incitar al abuso sexual.

«Lleva catorce años haciendo declaraciones de ese tipo, como cuando decía que los menores querían ser abusados y provocaban», recuerda Cristina Hernández. «Es como una figura intocable por lo que representan», añade.

Con ese argumento también los recordaba ayer Comisiones Obreras en un comunicado. «El obispo de Tenerife que ya afirmó en una entrevista que «hay menores que desean el abuso e incluso te provocan» y que mantenía que «el fenómeno de la homosexualidad es algo que perjudica a las personas y a la sociedad» continúa vertiendo afirmaciones que favorecen los delitos de odio al señalar que la homosexualidad es un pecado mortal.

Un a «ataque a la igualdad»

Las «reiteradas actuaciones y declaraciones» de Bernardo Álvarez, «son totalmente inaceptables y suponen un ataque frontal a la igualdad efectiva, la dignidad y la libertad individual que son derechos humanos adquiridos e inamovibles para todas las personas. No se puede permitir que se menoscaben los derechos de ninguna persona y mucho menos por su orientación sexual», señala CC OO.

«La gravedad y lo infame de sus declaraciones, ya reiteradas en el tiempo, pueden ser tipificadas como delito de odio por lo que desde las Comisiones Obreras en Canarias hacemos un llamamiento a la Fiscalía provincial para que actúe en consecuencia», añade el sindicato.

«Nuestra sociedad continúa avanzando en derechos e igualdad y debe continuar esa senda para que la igualdad entre las personas sea real y efectiva en todos los ámbitos y desde CC OO continuaremos trabajando para ello, enfrentando los intentos de quienes pretenden imponer su modelo heteropatriarcal y criminalizando con total impunidad a las personas del colectivo LGTB», concluye.