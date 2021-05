Esta ayuda es clave para que la organización sin ánimo de lucro, con sede en Loro Parque, pueda seguir avanzando en la conservación de la biodiversidad a través de proyectos de acción social y sensibilización medioambiental La Fundación «la Caixa», CaixaBank y Loro Parque Fundación colaborarán para impulsar la educación ambiental Miércoles, 26 mayo 2021, 11:44

Loro Parque Fundación y CaixaBank, a través de una aportación económica de la Fundación «la Caixa», colaborarán en el desarrollo de los proyectos de educación ambiental y sensibilización social de la fundación canaria. Durante este año, la organización sin ánimo de lucro con sede en Loro Parque va a financiar un total de 53 proyectos de conservación con un presupuesto de 1.300.000 de dólares que se dirigirán de manera íntegra a actividades como la restauración de hábitat, la protección de especies, la investigación sobre el cambio climático o la educación ambiental, entre otras.

La ayuda, tanto de organizaciones como de particulares, es muy importante para seguir avanzando en la conservación de la biodiversidad y de los animales salvajes, a lo que se destina el 100% de las donaciones, gracias a que todos los gastos administrativos de la Fundación están cubiertos por su principal patrocinador: Loro Parque.

Sobre Loro Parque Fundación

Loro Parque Fundación es una organización internacional sin ánimo de lucro especializada en la conservación y la protección de especies de loros y mamíferos marinos y sus hábitats, entre otros animales que se encuentran en peligro de extinción.

Cada año, el total de las donaciones que se reciben se destina directamente a proyectos de conservación y/o educación in situ y ex situ. Así, «100% para la naturaleza» no es solo un lema para la Fundación, sino que va mucho más allá: es una realidad. Sus números y sus resultados hablan por sí solos: en los más de 26 años que lleva en funcionamiento, casi 23 millones de dólares estadounidenses han sido invertidos en más de 200 proyectos en cinco continentes, y 10 especies de loros han sido directamente salvadas de la extinción.

Se puede contribuir a los proyectos de la Fundación desde su página web (http://www.loroparque-fundacion.org). Uniendo fuerzas, Loro Parque Fundación confía en poder continuar avanzando para hacer del mundo un lugar mejor.

Gracias a su capilaridad territorial, la red de oficinas de CaixaBank puede apoyar a la Fundación «la Caixa» en su labor social, detectando necesidades de entidades sociales locales como Loro Parque Fundación y canalizando una parte del presupuesto de la Fundación. En 2020, el 89% de las oficinas del banco apoyaron algún proyecto social e hicieron posible que miles de pequeñas y medianas entidades sociales solidarias pudieran acceder a ayudas económicas para sacar adelante sus programas.