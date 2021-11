La fuga de los posgrados: ULPGC y ULL dejan escapar al 48% del alumnado de máster

La oferta de titulaciones de grado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y la Universidad de La Laguna (ULL) está dentro de lo aceptable, pero no así lo que ofrece en los posgrados. Cada año pierden al 48% del alumnado de máster. Es decir, de los 3.900 estudiantes que se gradúan en ambas instituciones, solo 2.000 se quedan en las islas matriculados en un posgrado, el resto, 1.900, elige universidades de la península. Por ello el Gobierno canario quiere revisar la estrategia de la educación superior en Canarias, según explica el director general de Universidades, Manuel Ramírez, quien reconoce que no solo es que las dos universidades públicas canarias pierdan estudiantes de posgrado, es que, además, no son capaces de importar alumnado de otras comunidades.

Son las conclusiones de un informe que encargó el Gobierno anterior por 80.000 euros y que llegó a la Consejería en diciembre de 2019. Tras un minucioso análisis del mismo, asegura el director general de Universidades, las conclusiones son claras.

LA CIFRA

«Canarias está perdiendo estudiantes por una cuestión demográfica, por lo que hay menos alumnado de grado». En el curso 2008-2009 había matriculados en las dos universidades públicas canarias 43.116 estudiantes. En el curso 2019-2020 la cifra se había rebajado a 35.191, es decir, en doce años han perdido a 7.925 estudiantes, un 18,3%. Y al contrario, en estos años, tras la implantación del Plan Bolonia, el número de alumnado matriculado en másteres y doctorados no ha dejado de crecer. Por ejemplo en el curso 2008-2009 había solo 506 estudiantes de máster, en el 2019-2020 ya eran 4.274. En los doctorados, se ha pasado de los 320 en el curso 2014-2014 a los 1.875 del pasado curso.

«Este aumento podría ser mucho mayor su estuviésemos ofertando los posgrados que demandan nuestros estudiantes», lamenta Ramírez. A su juicio, la oferta formativa de posgrado de las dos universidades públicas canarias no tienen «capacidad de atracción» ni para el estudiantado de las islas ni para el alumnado de otras comunidades. «Esto es un problema», asegura.

Ambas universidades han extinguido grados y másteres a lo largo de los años, pero tras la constatación de este informe al que hace referencia Ramírez no es suficiente. «La oferta de títulos de grado de la ULPGC y la ULL es sostenible, si acaso hay que tener cuidado para no repetir titulaciones sino ofrecer una oferta complementaria», la oferta de posgrado, abunda, si que no responde a las demandas del estudiantado.

Ramírez pone un ejemplo muy claro, los másteres habilitantes, que son obligatorio cursarlos para poder ejercer la profesión como en Jurídicas o en Magisterio, no cubren toda la demanda que hay. «Solo dan cabida al 20% de la demanda, el 80% se queda fuera», lamenta el director general de Universidades, que recuerda que la Consejería de Educación ha ofertado especialidades con más de 100 plazas disponibles ante la falta de docentes en secundaria por las próximas jubilaciones y posibles opositores no han podido cursar el máster que les habilita para optar a dicha plaza.

«Lo que queremos es generar el debate, ahora que tenemos el diagnóstico claro hay que ponerle una solución», explica Ramírez, que ya ha enviado a la ULPGC y la ULL el documento así como a los consejos sociales de ambas universidades y a distintos colegios profesionales con la intención de elaborar una nueva oferta formativas.

3.907 estudiantes canarios realizaban un posgrado en el curso 2017-2018, de ellos 2.030 eligió una de las dos universidades públicas del archipielago para hacerlo, el resto, 1.877, prefirió otra comunidad para ello y de forma prioritaria (1.023) Madrid.