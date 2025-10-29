Las fuertes lluvias dejan un herido en Huelva, en aviso rojo por riesgo de inundación La Junta de Andalucía ha activado el nivel 1 del Plan por Riesgo de Inundaciones tras superar las 150 incidencias

El servicio de Emergencias de Andalucía ha superado las 150 incidencias relacionadas con las fuertes lluvias que azotan a la región. Un tercio de ellas se han registrado en Huelva, donde la Aemet ha activado el aviso rojo y la Junta el nivel 1 del Plan por Riesgo de Inundaciones. Además, una persona ha resultado herida como consecuencia de la caída de la estructura de una terraza en Gibraleón y varias personas atrapas en coches y viviendas de algunos municipios de la provincia.

Uno de los puntos que más afectado se está viendo por este fenómeno meteorológico es el municipio de Isla Cristina, donde se han registrado numerosas incidencias debido al paso de una manga marina que ha provocado muros y árboles caídos e inundaciones de calles y viviendas, según ha informado el alcade de la localidad. También se han producido inundaciones en varias viviendas, donde los bomberos y personal del Ayuntamiento trabajan para achicar el agua.

Según ha detallado el 112 en un comunicado difundido a las 11.00 horas, los avisos se han sucedido desde las 09.00 horas en el litoral onubense, principalmente en los municipios de Ayamonte, Isla Cristina y Lepe, y en menor medida en Villablanca, Cartaya y San Bartolomé de la Torre. La mayoría de las llamadas atendidas son por anegaciones de patios, viviendas, garajes, vías públicas y comercios, así como problemas en el alcantarillado y caídas de troncos.

La incidencia más destacada ha sido la caída de la estructura de una terraza en Gibraleón, que ha dejado a una persona herida. El pequeño tornado que ha afectado a esta zona, «ha levantado techos, ha desplazado también estructuras de torres eléctricas de alta tensión y roturas de cables y se ha actuado en todas esas zonas blindando con la ribera del río».

En Villablanca dos personas han quedado atrapadas en el interior de una vivienda, en Cartaya se ha anegado el colegio Juan Ramón Jiménez y testigos han alertado de que el agua llegaba a la altura de la rodilla en una tienda de la calle Punta Umbría de Ayamonte. En Huelva capital una nave se ha visto anegado en el polígono industrial La Paz, ha caído un árbol sobre un tejado en la calle Cristo y se ha anegado la Plaza Pensamiento y viviendas en la avenida Santa Marta.

En cuanto a las carreteras, hay acumulaciones de agua en la carretera H-9013, que comunica San Bartolomé de la Torre con Cartaya; y en Isla Cristina la caída de un cable de luz ha atravesado la vía en la HU-3300.

En la provincia de Huelva se han activado los Planes Territoriales de Emergencias (PTEL) en doce pueblos: Ayamonte, Beas, Cartaya, Castaño del Robledo, Cortegana, Encinasola, Higuera de la Sierra, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría, Rosal de la Frontera, Villablanca. Estos se suman a los cinco ya vigentes en Sevilla: Osuna, Utrera, Castilblanco de los Arroyos, Pilas y San Juan de Aznalfarache.

El Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva ha desplegado una treintena de efectivos este miércoles en la zona sur de la provincia para atender las numerosas incidencias que han provocado las fuertes lluvias en las últimas horas, así como un pequeño tornado en la zona de Gibraleón. El subdirector de Operaciones del Consorcio, Joaquín Marfil, ha explicado que la situación ha comenzado a primera hora de la mañana con varias llamadas que entraban por la zona de la costa occidental de Huelva, con fuertes lluvias que han provocado inundaciones de bastantes locales.

Evitar desplazamientos

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido máxima prudencia a los ciudadanos por el fuerte temporal de lluvias. El líder andaluz ha hecho un llamamiento llamamiento a la máxima prudencia ante esa alerta roja por lluvias en el litoral de la provincia de Huelva, de manera que los residentes en esa zona han recibido un mensaje de alerta, Es-Alert, poco después de las 10,00 horas de este miércoles, una vez que Aemet alertó de la situación.

Se trata, según el presidente, de un mensaje preventivo para que los ciudadanos eviten en la medida de lo posible desplazamientos que puedan ser innecesarios o utilizar rutas de cotas bajas (meterse por riachuelos), porque existe la posibilidad de que se produzcan inundaciones.

Moreno ha señalado que, desde el primer momento, la Junta, la Delegación del Gobierno en Andalucía y la Aemet están trabajando en estrecho contacto, y él mismo ha contactado con la vicepresidenta tercera del Gobierno, «para tomar las decisiones que sean necesarias».