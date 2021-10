La ficción de querer ganarse la vida con la escritura

María escribe en la misma mesa donde come. Sus libros no llenan su despensa. Es una más, como Anna; y eso que Anna junta los libros vendidos y las colaboraciones en prensa. Es como Antonio; y eso que Antonio amontona las páginas vendidas y la edición. También Elena hace libros para otros, escribe los propios y almacena premios en la repisa de su recorrido literario. Ni con esas. Ahora Sabina respira. Respira como Lucía, aunque desde el pluriempleo, respira a ratos. Todos ellos forman parte del 77,2% de los escritores españoles que ni respira ni come gracias a lo que son: escritores. Así lo refleja el último informe de la Asociación Colegial de Escritores.

No es una bocanada de aire fresco lo que busca Aixa de la Cruz (Bilbao, 1988), más bien una forma de alimentar a su hija. Vendió 8.000 copias de 'Cambiar de idea' (Caballo de Troya, 2019). Ahora está sentada en una terraza con Iván Repila. Toman una de rabas con limón, dos cervezas hasta el borde y un vino blanco. La cuenta: 11,30 euros. Repila (Bilbao, 1978) deberá vender diez ejemplares para pagarla, pues la ficción impresa está a 13,11 euros el título (según el último informe del Ministerio de Cultura). Menos mal que ha vendido unos 6.500 ejemplares de 'El aliado' (Seix Barral, 2019).

Escribir, un sinvivir

Anna Pacheco (Barcelona, 1991) escribió 'Listas, guapas, limpias' (Caballo de Troya, 2019) tras sobrevivir a un ERE. La primera tirada se agotó en una semana. No obstante, las 176 páginas del libro color rosa palo no le dan para comer; por eso colabora y ha colaborado en prensa.

Pacheco ganó 4.000 euros en royalties en el último año. Royalty es un concepto para no decir de forma burda que le depositaron en su cuenta bancaria 4.000 euros por los derechos de autor. Haciendo una división rápida, la escritora tendría 333,3 euros cada mes durante el próximo año. Exiguo. No llega ni de lejos al salario mínimo interprofesional.

Si el 77,2% de los escritores españoles ingresa menos de mil euros por los derechos de autor de sus libros, o lo que es lo mismo, 83,3 euros cada mes durante un año, entonces Pacheco es una privilegiada. Entra en la horquilla que va de los 2.000 a los 5.000 euros anuales. Privilegiada hasta cierto punto, pues hay otras dos categorías por encima: los estables y los consolidados. Un 3,4% que cobra más de 5.000 euros y un 6,3% que sobrepasa los 10.000, respectivamente. Son categorías y datos del último informe de la Asociación Colegial de Escritores de España (ACE).

Vivir de la ficción es ficción

Nerea Riesco (Bilbao, 1974) ha vendido más de 300.000 ejemplares de sus obras. «No escribo 'después del trabajo' porque escribir es mi trabajo. Está socialmente asumido que los escritores son los únicos que no pueden vivir de los libros», explica. «Somos los 'agricultores de las letras'. Seguimos llevándonos un 10% de las ventas, los que menos ganamos», prosigue. Sus libros se han traducido en media Europa.

'Zmrozone brzoskwinie', en polaco. 'Dondurulmus seftaliler', en turco. 'Melocotones helados' también ha viajado por todo el mundo. Espido Freire (Bilbao, 1974), ganadora del Premio Planeta en 1999 con esta novela y autora de otras 38 obras, también vive de lo que escribe. Su trayectoria es una anomalía dentro del panorama, lo sabe: «Lo habitual suele ser padecer oscilaciones económicas. No nos olvidemos de la clase social, muchas veces acomodada, de la que parten algunos escritores».

Tanto Freire como Riesco son escritoras etiquetadas como 'best-sellers'. Mata a un gato y te llamarán matagatos. Vende 300.000 copias y te llamarán superventas. «Soy más bien una 'media-seller', con 'bestsellers' ocasionales. Significa que por azar, inversión editorial o acierto temático algunos de mis libros se colocan en las listas. Otros, no», dice Freire.

Marina Porras (Rubí, 1991) es crítica literaria, librera y tiene claro que al analizar por qué un libro triunfa la prensa está comenzando a tener un papel secundario: «Funciona en casos muy mediatizados: un autor que esté dentro de las dinámicas comerciales venderá más si sale en la tele». Si hubiera una fórmula para triunfar con una novela, sería demasiado fácil. Es el mensaje que desde la experiencia de casi 30 años al frente de Pontas Agency lanza Anna Soler-Pont (Barcelona, 1968): «El fracaso, como el triunfo, es algo imprevisible cuando se trata de libros». Federico Moccia, Dolores Redondo, Avni Doshi. La fundadora de Pontas asegura que solo un 15% de los 80 autores de la agencia viven de su escritura.

«Los escritores que intentan conciliar adquieren posiciones periféricas en el 'establishment' literario», dice Rosa Berbel

Elena Medel (Córdoba, 1985) es poeta y novelista. Sobrevive haciendo libros para otros como editora en La Bella Varsovia, un pequeño sello dedicado a la poesía contemporánea. Y de repente llegó el Premio Francisco Umbral al Libro del Año. 'Las Maravillas' (Anagrama, 2020) entra en la lista, compartiéndola con Aramburu, Chirbes o Vargas Llosa. Medel es la primera mujer en ganar este gemelo del Goncourt francés. Son 12.000 euros de colchón viscoelástico. «La novela me ha permitido decir que no. No a trabajos mal pagados», zanja.

Precariedad perenne

Se fue a La Alpujarra. «¿Qué más opciones tenía?» Sabina Urraca (Donostia, 1984) pasó tres meses en California para trabajar en el cultivo de la marihuana. «Un disparate», puntualiza. Se embolsó 15.000 dólares. Volvió a Madrid, ciudad de hucha rota. Por eso se exilió temporalmente a las faldas de Sierra Nevada. Espantó jabalíes y escribió 'Las niñas prodigio' (Fulgencio Pimentel, 2017). «En España nunca se habla de dinero. Es un problema. Estamos en una situación de precariedad constante», asegura Urraca, que ahora escribe en Iowa.

Camarera, traductora, escritora. «Todos los trabajos que puedas imaginar». Es escritora, pero no solo se dedica a la escritura. «Es hora de ponerlo encima de la mesa: la mayoría no vivimos de nuestros libros», señala Lucía Baskaran (Zarautz, 1988), autora de 'Partir' (Expediciones Polares, 2016) y 'Cuerpos malditos' (Temas de Hoy, 2019). Con su primera novela fue finalista del Premio Herralde. En 'Partir', la escritora explora; en 'Cuerpos malditos', explota.

Cansancio y entusiasmo

A las cuatro de la madrugada suena el politono del móvil de Antonio J. Rodríguez (Oviedo, 1987). La idea es despertarse aún de noche, leer, terminar tareas pendientes y, solo a veces, escribir. «Se espera que el escritor trabaje únicamente en la escritura», dice. «Se ha perdido la figura del escritor que había trabajado en oficios nada relacionados con narrar. Fulanito trabajó en un carguero mercante, luego fue a la mina y finalmente escribió una novela». En efecto, no escribió ni 'Fresy Cool' (Literatura Random House, 2012) ni 'Vidas perfectas' (2017) después de cavar zanjas. Tampoco 'Candidato' (2019) fue una novela construida con las manos llenas de barro. Su último libro, el ensayo 'La nueva masculinidad de siempre' (Anagrama, 2020) huele a 'after shave' y no a mina. Lo ideal, propone, es esa intersección entre estar completamente metido en los libros y lo contrario: «Sonará trap, pero para escribir hace falta calle». Piensa, guarda silencio y concluye: «Como decía Rajoy: 'It's very difficult todo esto'».

Campo, bosque, carretera. No estar en casa es el hilo que teje las páginas de los libros de María Sánchez (Córdoba, 1989). Cuando se detuvo a pensar que siempre escribía cansada ya era tarde, pues había escrito 'Cuaderno de campo' (La Bella Varsovia, 2017) y 'Tierra de mujeres' (Seix Barral, 2019) bajo los efectos del agotamiento crónico.

Sánchez no para. Está meses fuera de casa. Acaba de publicar un semillero de palabras del medio rural, 'Almáciga' (Geoplaneta, 2020). Todas las semanas está en los colegios, en las asociaciones ganaderas, en los talleres agrícolas, en las ferias literarias y con sus cabras. «No puedo decir que no: ¿Y si alguna niña despierta su interés por escribir gracias a mi presencia en su cole?».

La veterinaria exige poder teclear frente a un ventanal. Pide por favor pasar los veranos escribiendo frente al sol: «Saco una mesa frente al huerto y pienso en lo bonito que es que mientras yo escribo las calabazas y los tomates crezcan. También me gusta mucho hacerlo en casa de mis abuelos, frente al limonero».

«Tenemos casa, hijos y demasiado miedo/ a la muerte, a los contratos temporales / (...). Tenemos cuarenta años y un país que no nos nombra (...)». Son versos de 'Las niñas siempre dicen la verdad' (Hiperión, 2018), Premio de Poesía Joven Antonio Carvajal y Premio Ojo Crítico, escrito por Rosa Berbel (Estepa, Sevilla, 1997). El poemario es una apuesta política por la juventud. «La propia inercia de la vida va poniendo obstáculos al ejercicio de la escritura», argumenta Berbel y sigue: «Por ello, si te fijas en los escritores con más visibilidad son aquellos que no tienen que estar ocho horas en una oficina, son más bien los que viven del 'establishment' literario. Los que intentan conciliar adquieren posiciones periféricas».