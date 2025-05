La familia de la niña ahogada en el parque acuático de Mogán pide responsabilidades

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 5 de mayo 2025, 14:07 Comenta Compartir

La familia de la menor ahogada en el parque acuático Los Lagos de Taurito, en Mogán, ha publicado un comunicado en el que expresa lo siguiente:

«Una tragedia de la magnitud de la que ha sacudido la familia de vecino de Mogan con la muerte de Rebecca, una niña de tan solo dos años, merece que cada circunstancia, cada detalle, cada momento del suceso sea aclarado y que se depuren las responsabilidades a todos los niveles.

En este sentido la familia, apoyada por diferentes instituciones y profesionales, tiene el deseo de que se pueda reconstruir de forma fehaciente cada momento de la tragedia, y que se identifiquen y se tomen declaraciones de cada una de las persona que hayan visto algo y se analizen a fondo las referencias profesionales de quien ha intervenido.

Quiere además remarcar que las reconstrucciones que han sido lanzada por algunos medios de comunicación por auto defensa previa de alguno, son pura especulación, añaden dolor y no contribuien a aclarecer nada. Sencillamente no son genuinas y acaban en la categoría de los bulos, que en circunstancias como estas son muy graves.

En particular ven obligatorio reconstruir lo que ha pasado y sobre todo el tiempo que ha pasado entre cuando Rebecca ha empezado a ahogarse y los primeros socorros, y cuanto ha pasado entre estos y la llegada de una ambulancia medicalizada. O sea, quieren comprender se se ha respetado el protocolo de salvamiento de vida, con sus formas y sus tiempos o menos.

En segundo lugar hay que poner de manifiesto cual hayan sido las maniobras que se han realizado, con cuales medios técnico y cuales medio humanos, y cual sean la calificaciones de estos últimos.

En tercer lugar es indispensable sean confirmada o desmentidas las noticias según las cuales la salida de emergencia ha debido ser forzada porque no funcionava y cuanto tiempo haya restado las faltas en el protocolo al objectivo de salvar la vida de la pequeña.

Hay video que atestan como la primera persona que ha intentado hacer algo directamente en el agua haya sido una señora que se encontraba en la zona de hamacas «cuando la niña ya llevaba un rato flotando, con gente que le pasaba a lado y no se percataba». El primer socorrista llego minutos después que la señora intentara sacar la niña del agua, y siempre según estos videos no es cierto que Rebecca quedara atrapada debajo de las colchonetas.

Las palabras de los testigos sugieren que hay que investigar se la maniobra aplicada fueron las adecuadas y se faltava material, entre ello una ambulancia que llego solo a las 16:23.

La familia entera quiere subrayar como las palabras del director de seguridad del Aquapark Kilian Alonso Cabello, pronunciadas en la inmediatez, hayan sido particularmente desafortunadas y en alguna manera hayan sido un intento poco noble de sacudir responsabilidad achacando las mismas a la familia.

Los hechos son un trágico suceso, que desgraciadamente no tiene solución, y esta es una parte de la historia. Otro tema es la reacción que se debia producir y la que realmente se ha producido delante el fatal accidente, y esta reacción debe ser investigada a fondo.

Se ha intentado construir un relato que salte esta ultima parte de la historia, focalizándose en el porque ha pasado. Este es impredecible. La niña estaba acompañada por abuela, tio, tia, una hermana y dos primas. No ha estado sola en ningún momento, compatiblemente con las actividades y las circunstancias que se producen en un sitio como esto.

Lo que evidencian la familia y los allegados de Rebecca es que «el intento de difundir este relato centrado solo sobre las causas del accidente huele a Excusatio Non Petita, y no estamos en la disposición de dejar que esto pueda volver a repetirse (puesto que además no es el primero caso en este tipo de instalaciones). Menos estamos disponible a especulaciones de falso expertos de seguridad (anonimo, además) que han declarado de haber visto todo.

Las preguntas surgen espontaneas y son contundentes:

1) Porque el Director de Seguridad del centro ha evitado de hablar de los intentos de recuperación de la niña y se ha centrado en la figura de su abuela?

2) El socorrista estaba en su sitio? Y cuanto ha estado la niña en el agua ante que llegara el? Tenia la calificación adecuada?

3) Los presuntos expertos de seguridad que han declarado a la prensa que han visto todo, desde cuando la niña ha entrado en el agua hasta cuando se ha ahogado, si es verdad (y lo dudamo) que realmente hayan visto todo, porque no han intervenido intentando rescatar Rebecca del agua?

4) En unas palabras, la síntesis de todo: Se podía salvar Rebecca? Esta el la pregunta que resume todo, el resto son intentos poco nobles de distraer la atención,

5) Y, a razón de esta pregunta, otra: Las instalaciones estaban equipada fehacientemente?

Esto es lo que debe focalizar la atencion. El resto, desgraciadamente, es un fatal desenlace que ni la familia ni nadie mas podía pensar , prever, o manejar de otra manera.

Por aclarar y dar una respuesta a todas estas preguntas, y sobretodo por dar las respuesta a una madre y una familia entera rota por el dolor, «Pedimo a todas las personas que hayan visto algo o tengan video o pruebas que puedan ayudar a esta reconstrucción que nos contacten por correo electronico o teléfono a las direcciones abajo especificadas y pedimo a las fuerza de seguridad del estado y a los juzgados competentes que hagan todo el esfuerzo necesario porque ninguna de estas preguntas sean desatendidas o tratada con superficialidad.

*Por nuestra parte – concluien – hiremo hasta el fondo sin descansar hasta que todo esto produzca un cuadro claro de responsabildiades*

Las personas cercanas a la familia han relatado que nadie de la estructura se haya puesto en contacto con la misma aun solo por participar al duelo o por trasmitir el pesame, al reves el Parque ha seguido abierto en los dia sucesivos, pasando de una forma que carece de humanidad sobre una tragedia de una magnitud tremenda».

