Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
D. Arienza

Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales

La víctima cayó al río, junto a su perro, por causas aún desconocidas; el operativo de rescate movilizó al helicóptero medicalizado del SEPA y al GREIM de la Guardia Civil, que se encargó de la recuperación del cuerpo

N. V.

Viernes, 28 de noviembre 2025, 19:02

Comenta

Una mujer ha fallecido este viernes tras sufrir una caída, por causas que se desconocen, en la Canal del Texu, en Cabrales. Tenía 44 años y residía en Málaga.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió el aviso a las 13:23 horas. En la llamada se indicó que estaban a dos kilómetros de Bulnes, bajando de Bulnes a Poncebos, en la Canal del Texu y su pareja se había caído al río y el perro. No la veía, ni la oía. De inmediato se movilizó al Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias, a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA).

Una vez en la zona, los rescatadores ejecutaron un ciclo de grúa, en el que se desplegaron 60 metros de cable, para permitir acceder a la zona un bombero-rescatador. Tras llegar hasta donde se encontraba la accidentada, se informó, a las 14:22 horas, que la persona precipitada estaba sumergida en el río y presentaba heridas incompatibles con la vida. El Grupo de Rescate de Intervención en Montaña (GREIM) de la Guardia Civil se ha hecho cargo de la recuperación del cuerpo. El Grupo de Rescate de Bomberos de Asturias retiró del lugar, de regreso a base, entorno a las 16:11 horas, llegando a la misma a las 16:47 horas.

La sala del 112 del SEPA informó del suceso a la Guardia Civil, al Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y a los 112 de las comunidades de Cantabria y Castilla y León.

Publicidad

Top 50
  1. 1 ¿Qué es el grupo 764 mencionado en la amenaza contra la ULPGC?
  2. 2 «Pensaba que esta vuelta iba a salir bien, pero no», lamentaron los supuestos sicarios
  3. 3 Inmaculada Medina se defiende: «Saldré más fuerte y seguiré en la calle con los grupos«
  4. 4 Así fue el correo que provocó el desalojo de la ULPGC: «Voy a ir armado para fusilar a tantos godos como sea posible»
  5. 5 El alumnado de la ULPGC tras la amenaza de «masacre»: «Se vivieron momentos de tensión e incertidumbre»
  6. 6 Siete afectados, entre ellos un niño de 11 años, tras el incendio de un edificio en La Paterna
  7. 7 Los sicarios se equivocaron y ejecutaron al Conejero por error: «Vaya cagada, mano»
  8. 8 Morro Besudo contará con un nuevo complejo turístico de 65 camas
  9. 9 Un correo que amenaza con «una masacre» en la ULPGC desaloja varias facultades
  10. 10 El carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, en riesgo: necesita una inversión urgente de 1,1 millones de euros

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales

Fallece una malagueña de 44 años tras sufrir una caída en la Canal del Texu, en Cabrales