Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Fallece un hombre en un sex shop de León

El cliente del local de 83 años habría muerto por causas naturales

L.M

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 17:16

Comenta

Un hombre perdía la vida el pasado martes 4 de noviembre en un local de productos sexuales de León ciudad.

Ocurría a las 13:44 horas cuando la sala de emergencias del 112 recibía un aviso solicitando asistencia en el local ubicado en la calle de Santo Tirso, detrás de la plaza Mayor, para un cliente del establecimiento.

Se movilizó a Policía Local de León, Policía Nacional y Sacyl, que confirmaron la muerte del hombre que se achaca a causas naturales.

Fue el regente del sex shop el que se percató de que el octogenario había fallecido al ver que tardaba en salir y abrir la cabina donde se encontraba viendo una película, según información de Europa Press.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Evacúan en helicóptero a una persona tras precipitarse desde un edificio en Gáldar
  2. 2 Un chorro polar llega en cuestión de horas y la Aemet ya avisa a Canarias del cambio radical
  3. 3 La red del narcotraficante José el del Buque tenía felinos salvajes de manera ilegal en Gran Canaria
  4. 4 Ni ratas ni cucarachas: la mayor plaga de Las Palmas de Gran Canaria viene por el aire
  5. 5 Casa Fataga: «Es un malentendido que ya estamos solucionando»
  6. 6 Casa Fataga se cierra por ser un peligro
  7. 7 Francisco Atta tras la moción de censura: «Valsequillo no merece esto»
  8. 8 La abrumadora diferencia que existe entre la UD Las Palmas y el Real Racing Club
  9. 9 Torres a Koldo: «Esta mierda te la resuelvo sí o sí»
  10. 10 El tren de Gran Canaria «es una herramienta de cohesión social»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Fallece un hombre en un sex shop de León

Fallece un hombre en un sex shop de León