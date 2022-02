Fallece la actriz grancanaria Isabel Torres

Este viernes se ha conocido el fallecimiento de la actriz Isabel Torres. En un breve comunicado en sus redes sociales, se anuncia el adiós de la actriz y presentadora grancanaria: «Hoy, 11 de febrero de 2022, despedimos a Isabel. Aunque su familia y amigos sentimos profundamente su pérdida, sabemos que allá donde vaya se divertirá como solo ella sabe. Gracias por todas las muestras de cariño y preocupación. Se ha marchado sintiéndose muy querida y arropada«.

Su última aparición pública fue en el programa de Telecinco Sábado Deluxe después de anunciar que le quedan dos meses de vida.

«No saben lo bonito que es, desde que me diagnosticaron la enfermedad, escuchar un pájaro en cualquier parque, el ruido del mar o disfrutar de cualquier detalle al que no dabas valor antes, ahora le das un valor inmenso porque no sabes cuanto tiempo más a poder disfrutarlo», dijo la actriz grancanaria, protagonista del programa de Telecinco Sábado Deluxe.

Isabel Torres unos días antes se había despedido de sus fans en sus redes sociales al anunciar que los médicos le dan dos meses de vida por el empeoramiento del cáncer que padece. «Estar aquí es un regalo porque soy seguidora del mejor programa de televisión. Me he tenido que arreglar con ayuda de mi estilista y peluquero porque, no es que me haya dejado ir, es que estaba muy desmejorada», dijo la actriz de Veneno.

En el plató la periodista María Patiño le entregó el Premio Ondas que le otorgaron a la mejor interpretación femenina por su papel en la serie Veneno.