Extraía sangre a su hijo una vez a la semana

Los hechos comenzaron cuando el niño tenía solo once meses y se prolongaron durante cinco años, hasta el arresto de la madre en septiembre de 2017. La mujer danesa, una enfermera de 36 años, cultivó la imagen de una madre soltera que luchaba por su hijo enfermo.

El niño, que actualmente tiene siete años y vive con su padre, padecía una enfermedad intestinal desde poco después de su nacimiento, pero los médicos no entendían por qué tenía tan poca sangre. Tuvo que recibir hasta 110 transfusiones. «No es una decisión que tomé conscientemente, no sé cuándo empecé a hacer lo que no se me permitía, sucedió gradualmente», explicó durante el juicio, según recoge El Español.

Según los expertos psiquiátricos, la mujer podría sufrir el síndrome de Münchhausen. Una extraña condición que generalmente afecta a las madres y que se caracteriza por causar lesiones deliberadamente para llamar la atención sobre el propio sufrimiento.