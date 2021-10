China permite por fin la llegada de la OMS para investigar el origen del virus

Tras una semana dando largas con retrasos y «malentendidos», China asegura que permitirá por fin la entrada de los expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que investigarán sobre el terreno el origen del coronavirus. En un breve comunicado, el Ministerio de Salud ha informado de su llegada este jueves sin dar más detalles, según recoge el periódico 'South China Morning Post'.

Ya ha pasado un año desde la primera muerte por coronavirus oficialmente reconocida en China. Aquel sábado 11 de enero, las autoridades de Wuhan confirmaban que el fallecimiento dos días antes de un hombre de 61 años se debía a la misteriosa neumonía detectada en el mercado de marisco y animales salvajes de Huanan, del que era habitual. Casi dos millones de muertes después, todavía no se sabe el origen de este nuevo coronavirus que ha parado el mundo y nos ha cambiado la vida.

Al principio se pensaba que había empezado en esta lonja donde convivían los animales, las personas y la suciedad, como el SARS en otro «mercado húmedo» del sur de China en 2002. Pero 13 de los primeros 41 casos confirmados no tenían relación con el mercado de Huanan.

LA CLAVE: Análisis en la 'zona cero'. La delegación tendrá quepasar una cuarentena dedos semanas antes depoder acudir a Wuhan

De momento, lo único que se sabe con seguridad es que el Sars-Cov-2 coincide genéticamente en un 96,2% con otro coronavirus de murciélago hallado en 2012 en unas cuevas de Yunnan, al suroeste de China. Aunque ese 3,8% restante indica una evolución de bastante tiempo, algunos estudios genéticos, entre ellos de Cambridge y Oxford, apuntan a que surgió en el sur del gigante asiático y luego se fue propagando por todo el mundo, como revelan sus mutaciones.

Ante la presión internacional, el presidente chino, Xi Jinping, accedió finalmente en mayo a una investigación sobre el terreno durante la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud. Para averiguar su origen, la OMS iba a enviar por fin la semana pasada un equipo de diez expertos en una misión de un mes y medio, incluyendo las dos primeras semanas de cuarentena obligatoria al llegar a China. Pero dos de los especialistas que ya habían emprendido el viaje la semana pasada no pudieron entrar en el país por un problema con sus visados. Un nuevo retraso que incluso «decepcionó» al propio director general de la OMS, el doctor Tedros, muy criticado por su aquiescencia con Pekín.

El fin de semana, el subdirector de la Comisión Nacional de Salud, Zeng Yixin, aseguró que China estaba «plenamente preparada y esperando a que los expertos de la OMS completaran ciertas formalidades y ajustaran su agenda». Pero matizó que «la fecha exacta en que irán a Wuhan se está negociando», según informó el diario 'Global Times', altavoz del Partido Comunista.

Calendario amenazado

Tras una semana de demora, Pekín ha anunciado para este jueves la llegada de la misión, que empezará con dos semanas de cuarentena y luego está amenazada por el calendario. Justo dentro de un mes, el 12 de febrero, empieza el Año Nuevo Lunar, cuando toda China se para durante medio mes por las vacaciones más importantes del país.

Mientras tanto, el régimen sigue intentando escabullirse como origen de la pandemia. Desde hace meses, los epidemiólogos chinos insisten en que el coronavirus no empezó en Wuhan. Para ello, se aprovechan de los estudios que han hallado sus anticuerpos en Italia en septiembre del año pasado y en EE UU el 13 de diciembre, antes de que Wuhan comunicara su aparición. Dichos informes no son concluyentes y los primeros casos en China se remontan al 17 de noviembre, según informó en su día el 'South China Morning Post' citando documentos oficiales. Pero tal disparidad de datos ha dado munición a Pekín para montar su «teoría de los congelados». Aunque la propia OMS no cree que el coronavirus pueda contagiarse por contacto con superficies infectadas, China achaca sus últimos rebrotes a las importaciones de carne y marisco congelados y sugiere que así pudo haber entrado en Wuhan.

«Más y más estudios de investigación han mostrado que es probable que la pandemia emergiera en muchos lugares del mundo», aseguró en una reciente entrevista con Xinhua el ministro de Exteriores, Wang Yi, el más alto cargo en sumarse a esta teoría.