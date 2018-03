Éxitos que caen en el olvido

En ese sentido, representantes de la gestión deportiva, de equipos por la inclusión como el Sin Barreras Driving y de otros que han sido capaces de sumar títulos continentales y nacionales como el Spar Gran Canaria y el Rocasa Gran Canaria participaron ayer en una mesa redonda en el IES Tony Gallardo, en La Isleta, para acercar la realidad del deporte insular y regional a los estudiantes, con el propósito ineludible «de visibilizar a la mujer porque no está reconocida». Su amor y pasión por lo que comparten con sus compañeras hace que no abandonen, incluso cuando deben ir más allá de la discriminación y la precariedad laboral, al recibir insultos por tomar parte en deportes considerados «de hombres».

Muchos éxitos caen en el olvido porque solo tiene un impacto puntual, pero las deportistas no desisten en el esfuerzo y en el empeño de concienciar desde la base para generar un mayor interés en las instituciones públicas y privadas y en los medios de comunicación.

El deporte femenino no para de cosechar logros, pero permanece invisible a muchos ojos aún. El valor de la mujer se multiplica, pero necesita de forma imperiosa una mayor difusión y promoción de sus proyectos y avances diarios en las diferentes disciplinas deportivas. Aspectos como potenciar su práctica, favorecer la igualdad de género y fomentar hábitos saludables desde edades tempranas permanecen grabados en los responsables de entidades y practicantes, pero, a pesar de reconocer que caminan con paso firme, persiguen un impulso revitalizador para obtener la visibilidad que reclaman y merecen.

«El deporte me da la ocasión de estar en el primer equipo que corre en asfalto en Europa con discapacitados», dice Arbelo.

«Yo juego al balonmano, que en mi país siempre se vio como un deporte para hombres. Demostré que no y me gané el respeto. Pensé que eso solo pasaba allí, pero cuando llegué al Rocasa Gran Canaria vi que no era tan distinto. Continuamente debemos demostrar, deberían tener en cuenta que el deporte es muy bonito y que nosotras también exhibimos jugadas espectaculares», explicó la lateral internacional cubana de la entidad que preside Antonio Moreno, Lissandra Lusson, quien firmó un gran número de goles en las citas mundialistas de Brasil y Dinamarca, en los años 2011 y 2015, respectivamente.

El Sin Barreras Driving, un club para la inclusión, ejemplifica a la perfección el deporte adaptado y la mujer. Su presidenta Ana González y la automovilista Silvia Arbelo contagiaron su entusiasmo por «la oportunidad de estar en el primer equipo que corre en asfalto en Europa con discapacitados». «Creo que el deporte femenino va a más y damos la cara en cualquier disciplina. Me siento valorada por mis compañeros y el resto de participantes», manifestó Arbelo.

Asimismo, mujeres expertas en gestión deportiva y con cargos con responsabilidad de generar proyectos como la presidenta de la Asociación Canaria de Gestión Deportiva, Paola Hernández, y la gerente del Colegio Oficial de Licenciados de Educación Física de Canarias, Ginnet González, creen que «la sociedad demanda deporte masculino porque no hay una base. No hay una amplia oferta destinada a niños y niñas, por eso creamos proyectos para ofertarlas. El esfuerzo es la clave para que elijan y se enganchen a una modalidad. Hay que crear cultura deportiva desde la infancia».