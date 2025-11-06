La exclusión social severa se ceba con jóvenes y niños y Canarias arrastra la segunda mayor tasa Cáritas Española presenta el Informe Foessa 2024, que señala a la vivienda y al empleo como «principales motores» de pobreza

Los niños y niñas representan un tercio de la exclusión social severa en España, con una tasa de pobreza del 29%, la más alta de todos los grupos de edad. Así se desprende del Informe Foessa 2024, presentado este miércoles por la secretaria general de Cáritas, Natalia Peiró, y el secretario técnico de la fundación Foessa, Raúl Flores. Además, 2,5 millones de jóvenes están «atrapados en una precariedad estructural», motivada por los salarios bajos, la temporalidad y la parcialidad involuntaria.

El estudio detalla que la exclusión severa afecta a 4,3 millones de personas en el país, un 52% más que en 2007. Y es que, tras encadenar dos crisis, las fases de recuperación no han sido suficientes para combatir las desigualdades. El resultado es el adelgazamiento de la clase media, empujando a muchas familias a la pobreza. Todo ello pese a la «mejora» del empleo, que, sin embargo, «ha perdido gran parte de su capacidad protectora e integradora».

Solo en Canarias, el 9,2% de la población está excluida de forma severa, lo que son unas 205.055,3 personas (de 2,22 millones), según informó a este periódico Thomas Ubrich, sociólogo del equipo de Estudios de Cáritas Española.

Si se tienen en cuenta tanto la exclusión severa como la moderada, son 568.359,8 los isleños afectados, el 25,5% de la sociedad canaria. El archipiélago se convierte, así, en el «segundo territorio, después de Ceuta y Melilla, con mayor exclusión social».

Por lo pronto, se desconoce el número de jóvenes y menores en situación de exclusión severa en las Islas Canarias, unos datos que Cáritas arrojará en un informe monográfico en febrero de 2026.

«Trampas» de la pobreza

El análisis de Foessa sintetiza en su radiografía nacional que «los principales motores de exclusión social en España son la vivienda y el empleo». Sobre la primera, señala que «el alquiler se ha convertido en una trampa de la pobreza», ya que el 45% de las personas que viven en este régimen se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social, «la cifra más alta de la Unión Europea».

También denuncia que la precariedad laboral se ha convertido en la «nueva normalidad», afectando al 47,5% de la población activa, lo que se traduce en «11,5 millones de personas atrapadas en diversas formas de inseguridad laboral». Tanto es así que «más de un tercio de la población excluida moderada o severa trabaja».

Otro punto en el que se detiene el informe, elaborado por un equipo de 140 investigadores en base a 12.289 encuestas a hogares de todo el país, es en los estudios. Concluye que con tener el título de ESO ya no basta y que el «cortafuegos» contra la pobreza se ha desplazado a Bachillerato y Formación Profesional. Así, el riesgo de exclusión severa «se multiplica por 2,7», de no completar estudios superiores a la ESO.

Origen familiar y género

Otro factor a tener en cuenta es el origen familiar, ya que los niños y niñas de familias con bajo nivel educativo «tienen más del doble de probabilidades de caer en situación de pobreza».

Las desigualdades se ceban de igual forma con los hogares liderados por mujeres, con el 21% de los mismos en situación de exclusión. En 2007 el porcentaje ya era llamativo, del 17%. La situación se recrudece en las familias monoparentales (solo un progenitor), con el 29% en riesgo.

Para las familias excluidas, además, se complica todavía más el acceso a la sanidad y el 6% que presentaba una enfermedad grave en 2024 «no recibió atención médica».

El informe pone el foco en que el problema de la exclusión no es importado, sino el «resultado de barreras estructurales y políticas fallidas», siendo el 69% de los afectados es de origen español. Eso sí, el 47,4% de la población migrante está en exclusión, lo que refleja una «brecha persistente y preocupante».

Por último, enfatiza que «no fallan las personas», sino el sistema, y que tres de cuatro familias excluidas activan mecanismos de inclusión, buscan empleo, se forman o se aprietan el cinturón, pero chocan con barreras estructurales, dispositivos fragmentados y recursos escasos.