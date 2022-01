Se estrecha el cerco a los encubridores del crimen machista

El día de navidad, Francisco N. disparó un tiro a la cabeza de Yolanda M. El asesino, de 22 años, emprendió entonces la huida por las calles de Elche. Fugado durante casi una semana, tiempo en que la Policía Nacional intentaba seguir sus pasos, el penúltimo día del año se dirigió a la casa de su expareja y su hija, armado con una metralleta AK-47 y un revólver nueve milímetros. No las encontró. Al ser descubierto, el verdugo de esta madre de 25 años y dos hijos de nueve y tres años, se atrincheró con cuatro rehenes y, al llegar la policía, comenzó un tiroteo. Veinte minutos después, se entregó el sospechoso del último asesinato de género del año en España.

Doce días después, las pesquisas llevaron al arresto de los encubridores de Francisco N. Once personas, entre hombres y mujeres. El lunes de esta semana, la titular del juzgado de instrucción alicantino dictó que dos de las mujeres ingresaran en prisión provisional, comunicada y sin fianza, por el delito de encubrimiento del crimen de Yolanda M. Una de ellas también está acusada de tenencia ilícita de armas. Las dos detenidas prosiguen en prisión, según fuentes relacionadas con el juzgado, y otros dos quedaron en libertad provisional.

Para ser encubridor en caso de homicidio hay que tener conocimiento de la «comisión del delito» y ayudar al responsable a eludir la investigación o escapar de su busca y captura.

«A efectos prácticos, no basta con conocer la comisión de un delito para que pueda afirmarse la concurrencia del delito de encubrimiento. Hace falta más», indica Jaime Campaner, abogado y profesor de Derecho Procesal Penal de la Universitat de les Illes Balears y de ISDE, que señala tres modalidades de encubrimiento en el Código Penal: los partícipes del delito sin ánimo de lucro propio, la ocultación de pruebas y la ayuda para eludir la investigación. También se exime al cónyuge, aunque «el legislador español ha optado por no exigir una conducta distinta al núcleo familiar de quien ha cometido un delito».

Fuga alargada

En una sociedad donde el silencio ante la violencia de género suele ser la regla, con menos del 2% de denuncias por parte de los familiares o el entorno de la víctima según datos del CGPJ, se comienza a estrechar el cerco a los encubridores de los crímenes mortales por razón de género. Este delito solía estar reservado para agravar las penas del propio condenado por asesinato machista. No obstante, decisiones judiciales recientes revelan que se acorta la capacidad de maniobra para ayudar a la fuga o impunidad de un criminal de violencia de género, cuando sólo el 24% de los asesinos se entrega y otra cuarta parte se suicida, según el Observatorio Contra la Violencia de Género. El resto es detenido después de cometer su crimen. Algunos alargan su fuga.

Al analizar la jurisprudencia, ¿existe una tendencia a cercar a los encubridores de este tipo de crímenes? La tendencia se extiende «a todo lo que rodee la violencia de género, cuya represión se halla en clara expansión», mantiene Campaner. «El círculo cercano del supuesto autor de un delito de sangre que no haya sido detenido in fraganti o poco después de los hechos suele ser investigado en el procedimiento penal, si bien en muchas ocasiones esas personas no terminan siendo enjuiciadas por estimarse en fase de instrucción que no concurren los elementos necesarios para colmar el tipo de encubrimiento».

Por 300 euros

En la sentencia más reciente que dicta prisión para una persona que ayudó en la huida a un asesino machista se condenó a la sobrina del agresor a tres meses de prisión, cuando la parte de la acusación pedía hasta 21 meses, debido a su cooperación posterior para convencer a su tío de entregarse. El hombre estaba escondido en Marruecos. La víctima era Juana U., de 47 años, y vivía en Parla (Madrid). Su verdugo, Abdelfettah K., de 38 años, la golpeó en la cabeza y luego la acuchilló diez veces.

En la tarde siguiente contactó por teléfono con su sobrina. Se vieron en Madrid, le contó del asesinato y le pidió ayuda para huir a Tánger. Ella le dio en mano 200 euros para el viaje, y luego le envió otros 100. Ella alegó que no creyó a su tío cuando le confesó el crimen y que intentó convencerle para que se entregara. El tribunal no le creyó. A Juana la encontraron tres días más tarde, por la denuncia que hizo su jefe, al no presentarse a trabajar. La sobrina nunca avisó a las autoridades.